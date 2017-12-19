Acı Çehre Tohumu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Acı çehre tohumu zayıflamak isteyen birçok kişinin detoks programında yer alan bir besindir. Denenen birçok kimyasal zayıflama yöntemlerinden sonra birçok kişi zayıflamak için bitkisel yollara başvurmuştur. Verilen kiloları geri almamak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek adına acı çehre tohumu birçok kişi tarafından kullanılmaya başlandı.

Acı Çehre Otu Nedir?

Acı çehre tohumu zayıflamak isteyenlerin en çok tercih ettiği bitkidir. 1 ayda ortalama 10 kilo verdirme etkisi ile birçok insan tarafından tercih edilmektedir. Acı çehre tohumunun zayıflamada en büyük etkisi sindirimi kolaylaştırmasıdır. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle de kolaylıkla kilo verdirir.

Acı Çehre Tohumu Ne İşe Yarar?

Vücutta birikmiş olan yağları kısa sürede yok etme etkisiyle bilinmektedir. Düzenli tüketildiğinde kilo verdirme etkisi de vardır.

Aynı zamanda acı çehre tohumu kanserden kabızlığa kadar birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir. Özellikle zayıflamak için kullanılan acı çehre tohumunun faydalarını şöyle sıralayabiliriz.

Acı Çehre Tohumunun Faydaları

Tatlı isteğini azaltır

Acı çehre tohumu vücudun tatlı isteğini gidermeye yardımcı olur. Acı çehre tohumu tüketildiğinde tatlı isteği hissetmezsiniz.

Prostat

Acı çehre tohumu prostat hastalığına iyi geldiği gibi tedavi sürecinde de iyileştirici özelliğe sahiptir.

Yağ Yaktırır

Vücutta biriken fazla yağı yakmaya yardımcı olur. Aynı zamanda düzenli tüketildiğinde yağ yakıcı özelliği ile hızlı kilo vermenizi sağlar.

İştah Kapatır

Acı çehre tohumunun iştah kapatıcı etkisi sürekli yemek yeme ihtiyacını ortadan kaldırır. Ödemden oluşan vücutta biriken şişkinliği hızlı bir şekilde atmanızı sağlar. Vücudunuzu biriken toksinlerden arındırır.

Kabızlığı Giderir

Kabızlığın giderilmesinde çok etkili bir bitkidir. İçerisinde bulunan özel maddeler sayesinde kabız olmanızı önler.

Vücuttaki Sarkıkları Önler

Hızlı kilo verme ile ortaya çıkan sarkmaları da tedavi edici etkisi vardır.

Kas Kitlesinin Gitmesini Engeller

Genellikle hızlı bir şekilde kilo verildiğinde kas sisteminde zayıflamalar meydana gelir. Acı çehre tohumu kilo verirken kas sisteminizin de zayıflamasına engel olmaktadır.

Kan şekerini düzenler

Acı çehre otu kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Bu sayede diyabet hastaları da rahatlıkla kullanabilir.

Acı Çehre Otunun Yan Etkileri Nelerdir?

Acı çehre tohumu adı üzerinde bir bitkidir. Her bitkide olduğu gibi acı çehre tohumunun da fazlası bazı yan etkiler yaratır. Özellikle hamilelere, böbreğinde ve ciğerlerinde sorun olan kişilere önerilmez.

Acı çehre tohumu vücuttaki fazla biriken suyu attığı için aşırı tüketimi sıvı kaybına neden olmaktadır. Bu da ilerleyen zamanlarda halsizlik ve beraberinde yorgunluk şikayetlerini getirmektedir.

Fazla tüketilmesi durumunda mide bulantıları, ishal ve mide sancıları ortaya çıkacaktır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Acı çehre tohumu aç mı tok mu kullanılır?

Acı çehre tohumunun nasıl kullanıldığına dair insanların kafasında çeşitli soru işaretleri bulunmaktadır. Acı çehre tohumunu sabah, öğle ve akşam yemeklerinden en az 30 dakika önce bol su tüketerek kullanmak gerekmektedir.