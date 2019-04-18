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Ağaoğlu Maslak 1453'te Dev Spor Merkezi
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Ağaoğlu Maslak 1453'te Dev Spor Merkezi

İstanbul Maslak'ta bulunan Ağaoğlu Maslak 1453'ün içerisindeki Nişantaşı Üniversitesi Kampüsünde 3800 m2 kapalı alana sahip Nishfit1453 spor severlere rahat bir ortamda, son teknoloji cihazlarla konforlu bir spor imkanı sunuyor.

Ağaoğlu Maslak 1453'te Dev Spor Merkezi

İstanbul Maslak'ta bulunan Ağaoğlu Maslak 1453'ün içerisindeki Nişantaşı Üniversitesi Kampüsünde 3800 m2 kapalı alana sahip Nishfit1453 spor severlere rahat bir ortamda, son teknoloji cihazlarla konforlu bir spor imkanı sunuyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:02
Ağaoğlu Maslak 1453'te Dev Spor Merkezi

İstanbul Maslak'ta bulunan Ağaoğlu Maslak 1453'ün içerisindeki Nişantaşı Üniversitesi Kampüsünde içerisinde Basketbol ve Voleybol sahası bulunan Nishfit1453'te özel hocalar eşliğinde sporunuzu yapabilirsiniz. Fitness, Body Building, Pilates, Crossfit, Kick Box gibi birçok spor faaliyetini yaparken, Basketbol ve Voleybol oynayabilirsiniz. Çok özel kampanyalara sahğip Nishfit 1453 ile iletişime geçebilir, size özel programlar ile yaza hazır girebilirsiniz. Hafta içi 07:00-23:00 arası, Hafta Sonu: 08:00-21:00 arası yararlanabileceğiniz 3800m2 kapalı alana sahip Nishfit1453 iletişim bilgisi: 0543 208 60 70 - 0543 208 60 72.

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Nishfit1453Ağaoğlu Maslak 1453Maslak Spor SalonuNish FitNişantaşı Üniversitesi
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