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Ağız Kanseri ve Tedavisi

Ağız Kanseri, dudak, ağız içi ve gırtlak bölgesinde görülen bir kanser türüdür. Araştırmalara göre kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden daha azdır. Ağız kanserini tetikleyen en büyük etkenler ise sigara ve alkoldür. Yaş ortalamasına bakıldığında ise 40 yaşın üzerindeki bireylerde daha sık rastlanılan bir kanser türü.

Ağız Kanseri ve Tedavisi

Ağız Kanseri, dudak, ağız içi ve gırtlak bölgesinde görülen bir kanser türüdür. Araştırmalara göre kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden daha azdır. Ağız kanserini tetikleyen en büyük etkenler ise sigara ve alkoldür. Yaş ortalamasına bakıldığında ise 40 yaşın üzerindeki bireylerde daha sık rastlanılan bir kanser türü.

25 Mart 2018 Pazar 12:06
Ağız Kanseri ve Tedavisi

Erken teşhis her kanser türünde olduğu gibi ağız kanseri tedavisi içinde önem taşımakta. Ağız kanserleri sıklıkla; dil, ağız tabanı, ve dil köküne yakın yumuşak damak alanları ve genelde dudağın alt kısmında görülür. Düzenli gidilen diş hekimi kontrollerinde hastalığın en teşhisi mümkündür.

Ağız Kanseri tedavisi günümüzde mümkündür. Ancak uzmanların her kanser türünde altını çizerek söyledikleri erken teşhis bu kanser türünde de önem taşımakta. Genel cerrah, diş hekimi ve sağlık uzmanı tarafından yapılan kontrollerde erken teşhis mümkündür.

Belirtileri;

Burada ağız yarası ve uzun süre geçmeyen ağız içi yaralarına dikkat etmekte fayda. Ağız Kanseri bulguları arasında iyileşmeyen herhangi bir yara, çatlak, şişlik ve ülser olma durumda hemen bir hekime görünmek gerekir. Ağız kanseri arasında dil üzerinde meydana gelen şişlikler ve ağrılı durumlarda belirtiler arasındadır.

Ağız Kanseri

Diş ve diş etlerinizi temizlerken, ağız içinde fark edeceğiniz beyaz ve kırmızı lekeler ağız kanseri belirtileri olabilir. Bunun için doktor ve diş hekimlerinin kontrolleri bu aşamada oldukça önemlidir.

Ağız Kanseri oluşumunu tetikleyen faktörler;

  • Yoğun miktarda alkol tüketimi,
  • Eş zamanlı alkol ve sigara kullanımı,
  • Yerine tam olarak oturmayan takma dişler,
  • Diş bakımını düzenli yapmamak ve temizlememek
  • Dilin sürekli tahriş olması
  • Dişteki herhangi bir keskin kenardan ötürü dilin sürekli tahriş olması ve

Ağız Kanseri nedenleri günümüzde tam olarak bilinmese de alkol, sigara ve genetik faktörler bu kanser türünü tetikleyen önemli faktörler arasında yer almaktır. Size düşen düzenli ağız ve diş kontrollerinizi yaptırarak ve günlük bakımlarınızı yapmak.

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Anahtar Kelimeler:
Ağız KanseriAğız Kanseri TedavisiKanserAğız Yarası
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