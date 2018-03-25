Ağız Kanserine Dikkat!

Sıradan bir yara olarak gördüğümüz ağız içi yaraları bazen tahmin ettiğiniz kadar da masum olamayabiliyor.

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları diş hekimleri, diğer kanser türlerinden hiç bir farkının olmadığını ve ağız kanserinde de diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi erken teşhisin hayat kurtaracağını söylüyor.

En az diğer kanser çeşitleri kadar tehlikeli olduğunu söyleyen diş hekim uzmanları, tüm kanser türleri içerisinde ağız kanserlerinin dünya sıralamasında 12. sırada olduğunu belirtiyor.

Toplumda ağız kanserinin çok iyi bilinmemesinden dolayı yeteri kadar hekimler ve hastalar tarafından hassasiyet gösterilmemektedir. Bu sebeple ağız ve gırtlak kanserihastalığına karşı farkındalığın arttırılması ve, hekimlerinde rutin muayenelerinde mutlaka ağız kanseri bulgularına bakması gerekmektedir.

Hekimler; ağız yaraların da özellikle dil, ağız tabanı, yanaklar, dudak, diş eti ve boğazda görülen yaralara dikkat edilmesini vurguluyor. Ağız ve gırtlak kanserinin bu bölgelerde oluşabileceğini söyleyen doktorlar, bu bölgelerde oluşacak ağız yarasının 14 gün boyunca geçmemesi durumunda hassas davranmalarını ve mutlaka bir Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları uzmanına başvurmaları gerektiğinin altını vurguluyor.

Gırtlak Kanseri

Ağız kanseri tedavisi tabi ki üzerinde durulması gereken bir konudur. Ancak ondan da önce üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konuda, ağız kanserine nelerin sebep olduğudur.

Ağız kanserini tetikleyen etkenler arasında;

sigara ve tütün kullanımı,

sürekli güneş ışığına maruz kalmayı,

aşırı alkol tüketimi,

alkol ile birlikte bazı besinlerde ki karsinojen maddelerin tüketilmesi,

kötü yapılmış protezleri ve

dudak ısırma, yanak çiğneme alışkanlıkları yer almaktadır.

Ağız ve gırtlak kanserinin belirtilerinin tam olarak nedeninin ne olduğu bilinmemekle birlikte, yukardaki saydığımız maddelerin bu kanser çeşidini tetikleyen sebepler olduğu açıklanmıştır. Ayrıca genetik yatkınlığında ağız kanseri için risk taşıyan faktörler arasında olduğunu uzmanlar ekliyor.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Ağız Kanseri belirtileri nelerdir? | Neden olur? | Nasıl Tedavi Edilir?

Ağız Kanseri - Florence Nightingale