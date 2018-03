Bugün dünyada akciğer kanserinden her yıl yaklaşık 3 milyon civarında insan hayatını kaybetmektedir. Geçmiş yıllara bakıldığında her ne kadar erkeklerde görülme olasılığı çok olsa da son yıllarda kadınlarda görülme oranı da artış göstermektedir. Sigara kullanımı kadınlarda bu kanserin artmasındaki en önemli nedenlerdendir.

Uzman araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar akciğer kanser riskini artıran en önemli etkenin uzun dönem kanserojen maddelerin solunmasına yani sigara içmek ya da dumanına maruz kalmak.

Akciğer kanseri tedavisi hastalığın yayılma derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ameliyatlar, kemoterapi ve radyoterapi yaygın olan kullanılan tedavi yöntemleridir. Akciğeri kanseri daha önceleri 60 yaş ve üzeri erkeklerde görülürken son yıllarda 60 yaşın altıda risk grubunda yer almakta.

Akciğer kanseri nasıl ortaya çıkar ve nedenleri nelerdir?

Akciğer kanseri nedenlerini inceleyen uzmanlar aşağıdaki konularla yakından ilintili olduğunu belirtmişlerdir.

Sigara kullanımı ile direkt bir ilişki içerisinde olan akciğer kanseri sadece sigara içimiyle değil dumanına maruz kalınmakla da ilintili. Bu açıdan sigaradan uzak durmanızda fayda var.

Çeşitli kanser yapıcı maddeler: Berilyum, Radon ve Asbestoz gibi…

Daha önce geçirilmiş tüberküloz (verem) nedbe dokusu üzerinde akciğer kanser riski bulunuyor.

Eğer ailede yani genetik kodlar da akciğer kanserine yakalanma riskini arttırıcı etkenlerdir.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri belirtileri arasında;

Bitmek bilmeyen ve zamanla daha kötüye giden bir öksürük

Sürekli bir göğüs ağrısı

Kan tükürmek / Kanlı balgam

Nefes darlığı

Hırıltılı nefes alıp – vermek

Sık sık zatürre veya bronşit olması ve geçmemesi

Boyun ve yüzde şişkinlik

İştahsızlık ve kilo kaybı

Yorgunluk

