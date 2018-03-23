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Akciğer Kanseri Belirtileri

Akciğer kanseri, diğer kanser türleri arasında en ölümcül olanıdır. Akciğer dokusunun değişime uğraması ve buna bağlı olarak yayılma gösterdiği kanser türüdür.

Akciğer Kanseri Belirtileri

Akciğer kanseri, diğer kanser türleri arasında en ölümcül olanıdır. Akciğer dokusunun değişime uğraması ve buna bağlı olarak yayılma gösterdiği kanser türüdür.

23 Mart 2018 Cuma 12:31
Akciğer Kanseri Belirtileri

Bugün dünyada akciğer kanserinden her yıl yaklaşık 3 milyon civarında insan hayatını kaybetmektedir. Geçmiş yıllara bakıldığında her ne kadar erkeklerde görülme olasılığı çok olsa da son yıllarda kadınlarda görülme oranı da artış göstermektedir. Sigara kullanımı kadınlarda bu kanserin artmasındaki en önemli nedenlerdendir.

Uzman araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar akciğer kanser riskini artıran en önemli etkenin uzun dönem kanserojen maddelerin solunmasına yani sigara içmek ya da dumanına maruz kalmak.

Akciğer kanseri tedavisi hastalığın yayılma derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ameliyatlar, kemoterapi ve radyoterapi yaygın olan kullanılan tedavi yöntemleridir.  Akciğeri kanseri daha önceleri 60 yaş ve üzeri erkeklerde görülürken son yıllarda 60 yaşın altıda risk grubunda yer almakta.

Akciğer kanseri nasıl ortaya çıkar ve nedenleri nelerdir?

Akciğer kanseri nedenlerini inceleyen uzmanlar aşağıdaki konularla yakından ilintili olduğunu belirtmişlerdir.

  • Sigara kullanımı ile direkt bir ilişki içerisinde olan akciğer kanseri sadece sigara içimiyle değil dumanına maruz kalınmakla da ilintili. Bu açıdan sigaradan uzak durmanızda fayda var.
  • Çeşitli kanser yapıcı maddeler: Berilyum, Radon ve Asbestoz gibi…
  • Daha önce geçirilmiş tüberküloz (verem) nedbe dokusu üzerinde akciğer kanser riski bulunuyor.
  • Eğer ailede yani genetik kodlar da akciğer kanserine yakalanma riskini arttırıcı etkenlerdir.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri belirtileri arasında;

  • Bitmek bilmeyen ve zamanla daha kötüye giden bir öksürük
  • Sürekli bir göğüs ağrısı
  • Kan tükürmek / Kanlı balgam
  • Nefes darlığı
  • Hırıltılı nefes alıp – vermek
  • Sık sık zatürre veya bronşit olması ve geçmemesi
  • Boyun ve yüzde şişkinlik
  • İştahsızlık ve kilo kaybı
  • Yorgunluk

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Akciğer Kanseri Belirtileri, Yaşam Süresi ve Tedavisi - Sağlık Rehberi

Akciğer Kanseri - Kanser Hastanesi - Medical Park

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

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Son Güncelleme: 23.03.2018 12:50
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