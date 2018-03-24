Akciğer Kanserinin Nedenleri

Akciğer kanseri bulunduğu bölge itibariyle akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün ( WHO ) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür ve tüm dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyon ölüme neden olmaktadır!

AKCİĞER KANSERİNDEN %95 SİGARA SORUMLU!

Akciğer kanserinin en büyük nedeni sigara kullanımıdır. Sigara tüm akciğer kanserlerinin yüzde 95′inden sorumludur. Sigara içen bir kişinin akciğerinin kendini temizleme fonksiyonu bozulur. Kanser yapıcı maddeler yüzünden hücreler hasara uğrar ve kanser ortaya çıkar. Kaç kat risk altında olduğunun bilinmesi sigaraya başlama yaşı, sigara kullanma sıklığına göre değişir.

*** Ne kadar çok içiyorsanız o kadar fazla risk altındasınız demektir!

Ürkütücü İstatistik Veriler!

Araştırmaya göre Türkiye` de toplumun yüzde 43.6` sı sigara içmektedir. Bu oran erkeklerde yüzde 62.8, kadında yüzde 24.3` tür. Sigara kullanımı genellikle ergenlikte başlar. Ülkemizde 15 yaş üzerindeki 16 milyon kişi sigara içmektedir!

*** Sigara kullanımının yanında sigara dumanına maruz kalan pasif içiciler de aynı riski taşımaktadır.

Akciğer Kanserinde Kalıtımın Önemi;

Ailesinde daha önce akciğer kanseri hastalığına yakalanan kişilerde kansere yakalanma riski normal bireylere göre fazladır. Sigara kullanımı sonucu değişen ve akciğer kanserine sebep olan gen diğer aile üyelerine aktarılmış olabilir. Bu durumda risk 3 kat artmıştır. Bir de sigara içiyorsanız çok daha fazla risk altındasınız demektir!

Risk Altındaki Meslek Grupları;

Mesleği nedeniyle çeşitli kimyasal maddelere ( radon, nikel, asbest, berilyum, hardal gazı, arsenik ) maruz kalan kişilerde kansere yakalanma ihtimali daha fazladır. Asbest binaların ve gemilerin yapımında kullanılan bir maddedir. Nefes alırken içe çekildiğinde tehlikelidir. Maden işçilerin özellikle dikkat etmesi gereken kesinlikle maske ve diğer korunma önlemlerini alarak çalışması çok önemlidir.

Yaşadığınız Yerin Havası Kirliyse Akciğer Kanseri Riski Altındasınız;

Hava kirliliğinin akciğer kanserini tetiklemesi ve oluşumunu sağlaması artık kanıtlanmış bir etkendir. Bunun en önemli kanıtlarından biri, akciğer kanserinin hava kirliliğinin yoğun olduğu ülkelerde ve şehirlerde daha fazla görülmesidir! Özellikle maden ocaklarının olduğu, bilinçsizce filtresiz eksoz kullanan ülkeler, baca ve soba kullanımının fazla olduğu ülkeler ve sigaranın çok tüketildiği yerlerde akciğer kanserine yakalanma olasılıkları fazladır.

Çeşitli araştırmalarda, hava kirliliğine neden olan kükürt dioksit, azot dioksit gibi maddelerin sigara dumanındaki kanserojenik maddelerin etkilerini artırdıkları saptanmıştır. Dizel egzostuna ve petrol yanma ürünlerine maruz kalan kişilerde akciğer kanseri riski yüksektir.

Akciğer ve Solunum ile ilgili diğer hastalıklara yakalanan kişiler;

Akciğerde bir hasara ve bağ dokusu artışına neden olan hastalıklar da akciğer kanseri için risk oluşturmaktadır. Bunlar içinde en önemlileri daha önce geçirilmiş olan tüberküloz (verem), zatürree ve fibrozistir. Kronik bronşiti olanlarda da kanser riski fazladır.

Fazla Alkol içen kişiler;

Eğer çok fazla alkol içeren içecekler tüketiyorsanız kanser olma riski altındasınız. Alkolün vücutta yarattığı kötü etkilerden Akciğerde kısmi olarak etkilenmektedir. Bu nedenden dolayı aşırı derecede alkol tüketen kişiler akciğer kanseri riski altındadır.

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