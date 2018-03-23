Özellikle kanserin gelişmiş olduğu yerde, karnın bir bölgesinde geçici dolgunluk duyusu, çekilme olduğunu hissedebilirler. Tanımladıkları bu çekilmeler ve ağrılar, gerçek bir ağrı değildir. Sonrasında ise belirtiler iştah azalması, hafif kilo yitimi ve çabuk yorulma, kısa süreli ishal olarak görülebilir. Bazen de tam tersi ishal yerine inatçı bir kabızlık hali hâsıl olabilir.

Bağırsak kanseri belirtileri nelerdir diyorsanız karşımıza bu gibi ilk evrede görülecek ve kişilerce çok dikkate alınmayan semptomlar çıkabilir. Özellikle bu ağrılar, ishal ve kabızlıklar çok fazla dikkate alınmadığı için bir doktora gitmez hastalar. Fakat bu gibi durumlarda da bir doktora gitmeli ve radyolojik testlerden geçilmelidir. Bu testlerin sonucu eğer pozitifse hasta, rahatlayacak ve aklındaki sorunlardan kurtulacaktır. Fakat test sonuçlarında da kanser gibi organik bir lezyon bulunursa zaman kaybetmeden cerrahi müdahale yapılmalıdır.

Zamandan kaybedildiği evrede, kanser daralma öncesi evreden, daralma evresine girmiştir. Bu dönemde kanser gelişmiş ve büyüyerek bağırsak kanalını daraltmıştır. Daralma olduğu için bağırsak geçişi zorlaşmaktadır. Daralma oluşan yerde bağırsak içeriği kokuşma başlayacaktır. Bağırsak içeriği kendini, kanser kitlesinin ötesine geçmek için zorlayacağı için bağırsak kasılmalarına bağlı olarak ağrı nöbetleri, dönüşümlü ishal ve kabızlık ortaya çıkacaktır.

Bağırsak Kanseri Tedavisi

Bu belirtilerin zamanlaması da önemlidir. Çünkü ilk önce kabızlık dönemi, ardından da ağrı nöbetleri görülecektir. Zaman geçtikçe hastanın da durumu kötüleşecektir. Kilo yitimi, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık artmaya başlayacaktır. Hastalığın son evresi olan tıkanma evresi bu belirtilerle karşımıza çıkmaktadır.

Bağırsak içeriği artık ilerleyemediği gibi bağırsak kanalı da bütünüyle kapanmış bir durumdadır. Daha sonrasında ise iş zehirlenmelere kadar gidebilir. Kalınbağırsak ve ince bağırsak kanserinin bilinen bir belirtisi de makattan dışkıyla birlikte kan gelmesi durumudur. Bu gibi belirtiler yaşandığında hemen endoskopik inceleme yapılmalıdır. Bağırsak hastalıkları gibi şeylerde de bu gibi belirtiler yaşanabilir fakat dediğimi gibi ne kadar erken tanı konursa o kadar iyi. Çünkü bağırsak kanseri tedavisi için bir an önce adım atılmalı ve incelemeler başlanmalıdır.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Kolon (Bağırsak) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Kolon Kanserinin En Belirgin Belirtileri Nelerdir

Kolon Kanseri - Kanser Hastanesi

Kalın Bağırsak Kanseri - Acıbadem