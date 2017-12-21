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Bakanlık uyardı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Sağlık Bakanlığı, acil servislerdeki sorunlara anında müdahale etmek için ‘’Kırmızı Işık’’ projesini hayata geçirdi. Tüm acil servislere, 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.

Bakanlık uyardı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Sağlık Bakanlığı, acil servislerdeki sorunlara anında müdahale etmek için ‘’Kırmızı Işık’’ projesini hayata geçirdi. Tüm acil servislere, 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 10:08
Bakanlık uyardı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Sağlık Bakanlığı, acil servislerdeki sorunlara anında müdahale etmek için ‘’Kırmızı Işık’’ projesini hayata geçirdi. Tüm acil servislere, 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor. 

Sağlık Bakanlığı, hastane acil servislerindeki sorunlara anında müdahale etmek ve yoğunluğu azaltmak için ‘’Kırmızı Işık’’ projesini başlattı. Acillerdeki yoğunluğu anında tespit etmek için ülke genelindeki tüm hastanelerin acil servislerine kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.

24 saat takip

Sistem kurulumunda öncelikli amaç hasta yoğunluğunun fazla olduğu acil servislerde yoğunluk yaratmadan anında müdahale edebilmek. Kameraların büyük kısmı yerleştirildi. Acil servisler 24 saat kamera ile izlenecek, aşırı yoğunluk olduğunda tespit edilecek. Yoğunluk Sağlık Bakanı’na müsteşara, müsteşar yardımcısına, ilgili valiye, il sağlık müdürüne ve hastane başhekimlerine kısa mesaj olarak 24 saat içinde iletilecek. Konuyla ilgili yetkili kişiler, mesai yer ve saatleri dışında da acil servisi kameralardan görebilecek. Başhekimler, yoğunluğa müdahale edip hekimlere çağrıda bulunabilecekler. Yoğunluğa göre doktor takviyesi sağlanacak.

Başka hastaneye sevk

Acil serviste bekleyen yoğunluk nedeniyle muayene olamayan hastaların başka hastanelere sevki gerçekleştirilecek. Sistem ambulanslarla entegre işlenecek. Ambulanslar, sistemin uyarı vermesiyle hastayı yoğunluğun az olduğu en yakın acil servise götürecek. Acil servislerde yoğunluk yaşanan hastanelerin polikliniklerinde saat 23.00’e kadar nöbetçi hekimler tarafından hizmet verilecek. Acil olmayan vakalar polikliniklere yönlendirilecek. Uygulamada başarılı sonuç alınırsa, diğer hastanelerde de polikliniklerde 23.00’e kadar hizmet verilecek.

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