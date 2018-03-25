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Ben Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Yoğunluğu kişiye göre farklılık gösteren benler deriye rengini veren melanin maddesinin yapan hücrelerden oluşuyor. Benler kişilerin vücudunda doğumla beraber oldukları gibi sonradan da ortaya çıkabiliyorlar. Özellikle güneşe yoğun derecede maruz kalan ciltlerde yoğun olarak görülebilen benlerin nedeni genetikte olabiliyor.

Ben Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Yoğunluğu kişiye göre farklılık gösteren benler deriye rengini veren melanin maddesinin yapan hücrelerden oluşuyor. Benler kişilerin vücudunda doğumla beraber oldukları gibi sonradan da ortaya çıkabiliyorlar. Özellikle güneşe yoğun derecede maruz kalan ciltlerde yoğun olarak görülebilen benlerin nedeni genetikte olabiliyor.

25 Mart 2018 Pazar 23:51
Ben Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Vücudunuza baktığınız zaman değişik renk ve şekillerde birçok ben olduğunu görmeniz mümkün! Cildinizdeki benler ne kadar tehlikeli ya da tehlikesiz olduğu ise uzmanların gözetiminde açıklığa kavuşacak bir konu. Sizin yapanız gerekler ise; vücudunuzun hassas kısımlarındaki benlere daha dikkatli davranmaktır. Örneğin; göğsündeki benler sutyen taktığınızda tahriş oluyorsa; ya da kemer kullandığınız bölgede ben var ve tahriş olma riski varsa bunlara dikkat etmeniz en sağlıklı olanı!

Dermatoloji Uzmanlarına göre en tehlikeli yani cilt kanserine neden olan benler; yarı çapı 0,5 santimetre ve kıllı olan benler! Kesinlikle ve hiçbir sebeple bu benlerle oynanması ve tahriş edilerek koparılıp kurtulmaya çalışılması tehlikeli sonuçlara yol açıyor.  Güneş ışığından korumanız gereken bu tip benler için uzmana görünmenizde fayda var.

Dermatologlar tarafında sadece benler için değil cilt sağlığı ve kanser riski açısında özellikle ya z aylarında 11.00- 15.00 saatleri arasında güneşe çıkılmaması doğru bir davranış. Aksi takdirde ben kanserlerinin görülme riski ve deri yaşlanmaları meydana gelmekte.

Ben Kanseri Belirtileri;

Sonradan daha koyu hale gelmesi, çapının değişmesi, kanaması, kaşıntı, ağrı ve iltihaplanma olması ben kanserinin belirtileri arasında sayılır. Bu gibi durumlardan korunmak ve cilt kanserine yakalanmamak içinse oldukça dikkatli davranmanızda fayda var.

Benlerin cildinizdeki sayısı da bu konuda sizi uyarıcı niteliğindendir. Koyu renkteki benler, renk düzensizliği, bir benin çok fazla renk taşıması da bu konuda dikkatli olmanızı gerektiren işaretlerdir.

Benlerin büyüklüğü konusunda önemlidir. Yarım santimi geçmeye başlayan bir beni uzmana göstermenizde fayda var.

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