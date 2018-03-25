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Beyin Tümörüne İyi Gelen Reishi Mantarı

Reishi Mantarı alternatif tıp olarak yüzyıllardan beri Çin tıbbında kullanılan bir bitki zaten. Özellikle son yıllarda kanserlerin her çeşidine iyi geldiği bilenen akciğer kanserine, prostat kanserine, göğüs kanserine iyi gelen Reishi mantarı diğer hastalıklarda tedavi edici olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı son yıllarda Çin, Japonya ve Amerika ‘da alternatif tıbbın en önemli aracı haline gelen Reishi, beyin tümörünü yok eden bitkiler arasına girmeyi de başarmıştır. Beyin tümörü tedavisi üzerine yapılan araştırmalarda ortaya çıkan durum çok da şaşırtıcı değildir aslında çünkü yüzyıllar boyunca bu kadar şeye faydası olduğu bilinen Reishi mantarının beyin tümöründe bu kadar etkili olması beklendik bir durum olsa gerek.

Beyin Tümörüne İyi Gelen Reishi Mantarı

Reishi Mantarı alternatif tıp olarak yüzyıllardan beri Çin tıbbında kullanılan bir bitki zaten. Özellikle son yıllarda kanserlerin her çeşidine iyi geldiği bilenen akciğer kanserine, prostat kanserine, göğüs kanserine iyi gelen Reishi mantarı diğer hastalıklarda tedavi edici olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı son yıllarda Çin, Japonya ve Amerika ‘da alternatif tıbbın en önemli aracı haline gelen Reishi, beyin tümörünü yok eden bitkiler arasına girmeyi de başarmıştır. Beyin tümörü tedavisi üzerine yapılan araştırmalarda ortaya çıkan durum çok da şaşırtıcı değildir aslında çünkü yüzyıllar boyunca bu kadar şeye faydası olduğu bilinen Reishi mantarının beyin tümöründe bu kadar etkili olması beklendik bir durum olsa gerek.

25 Mart 2018 Pazar 13:08
Beyin Tümörüne İyi Gelen Reishi Mantarı

Özellikle Japonya’da tanınmış doktorlardan Prof. Dr. Fukumi Morishige Reishi mantarını hastalarını iyileştirmek amaçlı tedaviye destek amaçlı olarak kullanmıştır. İsminin bu kadar duyulmasından sonra Reishi mantarı neredeyse tüm ülkelerde tedaviye destek amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Prof. Dr. Fukumi Morishige, şu an Linus Pauling Bilim ve Tıp Enstitüsünde çalışmaktadır ve Reishi mantarının hastalar üzerindeki etkisi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Linus Pauling Bilim Enstitüsü Amerika’da Nobel ödülü kazanmış ünlü bilim adamı Linus Pauling tarafından kurulmuştur. Bu kadar önemli bir enstitüde bu gibi çalışmaların yapılması ise beyin tümöründe bitkisel çözümün geleceği işaretini vermektedir.

Beyin Tümörüne İyi Gelen Bitkiler 

Beyin tümöründe bitkisel tedavi maksatlı kullanılmaya başlayan Reishi mantarı  Dr Morishige tarafından 70 yaşındaki bir beyin tümörü hastası olan kişi üzerinde kullanılmıştır. Hastanın beyninde 5cm büyüklüğünde bir tümör olduğunu ve ameliyat olmasına rağmen bilincini kaybettiği bilinmektedir. Bu yüzden doktor Reishi mantarı tedavisine Haziran ayında başlamıştır. Yapılan tedavi olumlu sonuç verince hasta eylül ayında bilincini yeniden kazanmış fakat tümörün boyunda bir küçülme gözlenmemiştir. Bu durum ne kadar da hastayı ve doktoru üzse de Aralık ayına kadar umutlarını kaybetmemiş ve tedaviye devam etmişlerdir. Aralık ayına gelindiğinde nörologları, tüm uzmanları şaşırtacak bir veriye ulaşılmıştır. Çünkü hastanın beynindeki tümör küçülmüştür. Ameliyat sonrası bişlincini yitiren hasta 7 ay sonra büyük gelişme kaydederek kendini iyi hissedebilir duruma gelmiştir.

Tedavinin başlangıç aşamasında hastaya midesine bağlanan bir boruyla 6gram reishi mantarı ektresi verilmiş bilincini kazanan hastaya bundan sonra ağızdan verilmeye başlanmıştır fakat hasta tadını beğenmediği için bu doz 3 grama kadar düşürülmüştür. Doz düşürülmesine rağmen beyindeki tümör de küçülmeye devam etmiştir.

Bu gibi araştırmalar ve hasta üzerinde yapılan tedaviler sonucunda farklı ve olumlu sonuçlar doğurmuştur Reishi mantarı. Kansere ne kadar iyi geldiği bilinen Reishi mantarıbeyin tümörüne iyi gelen Reishi mantarı olarak da kendisini kanıtlamıştır.

Anahtar Kelimeler:
Beyin TümörüReishi MantarıKanserBeyin Tümörüne İyi Gelen Bitkiler
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