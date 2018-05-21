vh medya tuzla port
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018
İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğünün Duyurusu! Sürücü Belgesi Başvurusu ve Pasaport
Sürücü Belgesi başvurusu ve Pasaport
Google Android P'de yeni iPhone X kopyası tasarımı test ediyor
Sega klasik ‘Mega Drive' konsolun mini versiyonunu çıkarıyor
Sega klasik ‘Mega Drive' konsolun...
Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!
Patlayan su borusu her şeyi...

Biyotin

İnsan sağlığına faydaları bulunan biyotin maddesi, özellikle saçlar için epey önem teşkil ediyor. Gerekli miktarda alınmaması durumunda ortaya çıkabilen saç sorunları, ne yazık ki gündelik yaşam kalitesini düşürebiliyor.

Biyotin

İnsan sağlığına faydaları bulunan biyotin maddesi, özellikle saçlar için epey önem teşkil ediyor. Gerekli miktarda alınmaması durumunda ortaya çıkabilen saç sorunları, ne yazık ki gündelik yaşam kalitesini düşürebiliyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:34
Biyotin

Bu durumdan kaynaklı bir saç sorunu yaşıyorsanız içeriğinde yükse miktarda biyotin bulunan şampuan ve bakım ürünlerini kullanmalısınız. Bu noktada çözüm üreten Bioblas, bitkisel içerikli ürünleriyle birlikte yaşadığınız saç sorununu ortadan kaldırıyor. Kopma, dökülme, yağlanma ve kepeklenme gibi sıkça yaşanan problemler adına özel olarak ürünler geliştiren Bioblas, biyotin içerikli şampuanı birlikte sorunlardan kurtulmayı sağlıyor. Özellikle saç köklerinin zayıflaması, ortaya çeşitli problemleri çıkartabiliyor. Dökülme ve çabuk kopma gibi sorunların yanı sıra bir de yağlanma gibi çoklu problemler yaşıyorsanız bir an önce profesyonel bir şekilde üretilen şampuana geçiş yapmalısınız.

Saç sorunlarını ortadan kaldırmak adına uzun süren araştırmalar sonucu yeni formüller geliştiren Bioblas, bunları farklı şampuanlarına uyguluyor. Biotin içeriğinin yanı sıra bitkisel formülleri ile doğadan güç olan şampuanlar, saçınızın ihtiyaç duyduğu bakımı kökten uca uyguluyor. Biotin vitamini ile zenginleştirilmiş şampuan ile saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı günlük bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede zamanla hacim kazanan ve daha dolgulu hale gelen saçlarınız, mükemmel görünüme kavuşabilir. Üstelik bu sayede kopma sorunundan kurtulmanız da mümkün. Tabi tüm bunları sağlamak için düzenli bir şekilde şampuan kullanımı gerekiyor. Düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar sunan Bioblas şampuanları, böylelikle sorunlardan kurtulmanızı mümkün hale getiriyor.

Biyotin Yetersizliğine Son Verin

Zamanla ortaya çıkabilen biyotin yetersizliği, geçmişten beri yaşamakta olduğunuz bir problem dahi olabilir. Oysa düzenli bakım ve B7 vitamini içeren bir şampuan ile birlikte bu sorunu bir çırpıda çözebilirsiniz. Bioblas kalitesiyle üretilen özel formüllü şampuanlar arasından ihtiyaç duyduğunuz ürünü satın alabilirsiniz. Üzüm çekirdeğinin sunduğu tüm faydaları içerisinde barındıran ürün grubu, doğanın gücünden faydalanmanızı da sağlıyor. Yoğun kimyasala maruz kalan saçları tekrardan sağlığına kavuşturan bitkisel formüllü şampuanlar, düzenli bakım yapmanızı destekliyor. Gün içerisinde saçlarınızı yıkayarak nem kazanımını sağlayabilirsiniz.

Saç bakımında uygun ürün kullanımı ve düzenli uygulama, son derece önemlidir. Saçlarınızı düzenli bir şekilde yıkamadığınız takdirde kullandığınız ürünün faydalarını etkili bir şekilde görmeniz pek mümkün olmaz. Ayrıca şampuan ve saç bakım kremi gibi tüm ürünleri, saç tipinize ve yaşadığınız soruna uygun seçmelisiniz. Eğer çabuk kuruyan bir saç sorunu yaşıyorsanız yağlanma önleyici şampuan alarak çok daha kötü sonuçlar elde etmeniz mümkün. Bunun yerine nem kazanımı sağlayan, kuru saçlara özel formüle edilmiş bir şampuan kullanmalısınız.

Yavaş Uzayan Saç Sorununa Son Verin

Bioblas, problemli saç tipleri için şampuanlar geliştirirken yavaş uzayan saç sorununu da atlamıyor. Sağlıklı uzama etkili şampuan ile birlikte saçlarınıza gerekli vitamin desteğini sağlayabilirsiniz. Sarmaşık yaprağı içerikli bitkisel formülü ile birlikte saç köklerini güçlendiren ve saçlarınızın uzamasını destekleyen şampuan, problemden kurtulmanızı destekliyor.

Günümüzde biyotin faydaları, saymakla bitmez. Yavaş uzayan saç için de biyotinin gücünden yararlanabileceğinizi unutmayın. Bioblas, çeşitli bitki özlerini kullanırken saçların nelere ihtiyaç duyduğunu çok iyi biliyor ve buna göre hareket ediyor. Biyotin ve üzüm çekirdeği gibi maddelerin yanı sıra daha pek çok faydalı içeriği Bioblas ürünlerinde bulabilirsiniz.

Son Güncelleme: 21.05.2018 13:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiçek Hastalığı Nedir? Tarihçesi ve Tedavisi Nedir?
Çiçek Hastalığı Nedir? Tarihçesi ve Tedavisi Nedir?
Veteriner Hekim Seçimi
Veteriner Hekim Seçimi
Kilo Aldırmayan Yiyecekler
Kilo Aldırmayan Yiyecekler

banner8

tuzla port

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim