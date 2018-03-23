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Böbrek Kanserinde Yeni Umut

Yeni uygulanmakta olan ilaç tedavileri sayesinde hastaların yaşam sürelerinde ciddi anlamda uzama sağlanmaya başlamaktadır. Tümörü yeni ajanlar, tamamen yok edememekte ancak, tümörün gelişmesi ile uygulanan tedavi sayesinde uzun süre kontrol edilebiliyor. Böbrek kanseri belirtileri gibi diğer tüm kanser çeşitlerinde belirtilerin ve nedenlerin ortaya çıkması sayesinde; yeni uygulama ile birlikte, tümör üçte bir oranında küçüle bilmekte ve yüzde 80 oranında büyümesi kontrol altında alınarak tutulabilmektedir.

Böbrek Kanserinde Yeni Umut

Yeni uygulanmakta olan ilaç tedavileri sayesinde hastaların yaşam sürelerinde ciddi anlamda uzama sağlanmaya başlamaktadır. Tümörü yeni ajanlar, tamamen yok edememekte ancak, tümörün gelişmesi ile uygulanan tedavi sayesinde uzun süre kontrol edilebiliyor. Böbrek kanseri belirtileri gibi diğer tüm kanser çeşitlerinde belirtilerin ve nedenlerin ortaya çıkması sayesinde; yeni uygulama ile birlikte, tümör üçte bir oranında küçüle bilmekte ve yüzde 80 oranında büyümesi kontrol altında alınarak tutulabilmektedir.

23 Mart 2018 Cuma 23:56
Böbrek Kanserinde Yeni Umut

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şuayib Yalçın ve Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı, AA muhabirine yapmış oldukları açıklamada, böbrek kanseri hakkında bilgi ve diğer kanser çeşitleri ile ilgili bilgi arttıkça, buna bağlı olarak ta kanser tedavisinde her geçen yıl bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Yalçın, bütün kanser türleri arasında tüm kanserlerinin yüzde ikisini böbrek tümörlerinin oluşturduğunu ve Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 2 ile 3 bin kişiye böbrek kanseri tanısı konulduğunun öngörüldüğünü belirtti.

Böbrek kanserlerinin çoğunun, böbrek kanserinin belirtisine bağlı olarak cerrahi operasyonla tedavi edilebildiğini belirten Yalçın, nüks riskinin birçok hastada çok daha az olduğunu, ancak kötü seyreden bazı böbrek tümörlerinin de metastatik hale gelerek kısa süre içinde hastanın ölümüyle sonuçlanabileceğini söyledi.

Böbrek Kanseri

“YENİ TEDAVİLERDEN FAYDALANMA ŞANSI DOĞUYOR”


Yalçın, ameliyat şansı kalmamış olan ileri evre böbrek tümörlerinde son yıllarda özellikle tümörün yapısı ve gelişimi hakkında önemli gelişmelerin olduğunu ve yeni tedavi seçeneklerinin geliştirildiğinin müjdesini verdi.

Uygulanan yeni tedavilerin hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamadığını, ancak tümörün büyümesini engellediğini söyleyen Yalçın, şunları da ekledi:
“Maalesef, yeni ajanlar, tümörü tamamen yok edememekte, ama düne kadar kısa bir süre içinde yaşamını yitiren hastalara, bugün çok daha uzun ve çok daha kaliteli bir yaşam sunma olanağı tanıyabilmektedir. Tümörün gelişmesi uygulanan tedavi ile uzun süre kontrol edilebilir hale gelebilmekte. Yeni uygulama ile, tümörün yüzde 30′u ile yüzde 40′ı oranında küçülmesi sağlanmakta ve tümörün büyümesi de yüzde 80 oranında kontrol altına alınabilmektedir.”

Böbrek Kanseri

TEDAVİ İÇİN UYGUN OLDUĞUNUN SAPTANMASI GEREKİYOR


Prof. Dr. Şuayib Yalçın’ın verdiği bilgi doğrultusunda, hedefe yönelik ajanların bir kısmı Türkiye’de kullanılmakta. Bu alanda SGK tarafından karşılanan 3 ile 4 ilaç bulunmakta. Bunlara yenilerinin eklenmesinin beklendiğini açıklıyor.

Hastaların, bu yeni ajanlardan yararlanabilmeleri adına böbrek kanseri evrelerinden tümörün evresinin, böbrek kanseri nedenlerinin ve bugüne kadar aldığı tedavi şeklinin önemli olduğunu belirtiyor. Tedavi şeklinin seçiminde hastaların durumunu göz önüne alınmakta ve buna bağlı olarak tedavi planlanmaktadır.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Böbrek Kanseri (Tümörü) Teşhisi ve Cerrahi Tedavisi

Böbrek Kanseri - Florence Nightingale

Böbrek Kanseri (Tümörü) ve Modern Cerrahi Teknikler ile Tedavisi

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