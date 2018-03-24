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Cep Telefonları Kanser Yapmıyor!

Haberleşmek denen şey Graham Bell ile başladı. Telefonu icat etti ve ses frekanslarıyla birbirimizin sesini duymaya başladık.İstanbul-Ankara arası, İstanbul-Londra arası evlerimizden konuşmaya başladık. Sonra bir de cepte taşınan telefonlar çıktı karşımıza cep telefonları…

Cep Telefonları Kanser Yapmıyor!

Haberleşmek denen şey Graham Bell ile başladı. Telefonu icat etti ve ses frekanslarıyla birbirimizin sesini duymaya başladık.İstanbul-Ankara arası, İstanbul-Londra arası evlerimizden konuşmaya başladık. Sonra bir de cepte taşınan telefonlar çıktı karşımıza cep telefonları…

24 Mart 2018 Cumartesi 13:00
Cep Telefonları Kanser Yapmıyor!

Ne olduğu konusunda hiç bir bilgimiz yoktu. O kadar karmaşık geliyordu ki ilk başlarda. Nasıl olurdu da kablosu olmayan bir şeyle iletişime geçilebilirdi. Sonra normalleşmeye başladı. Her şeyin normalleşmesi artık o kadar normaldi ki. Şimdi elimizden bu aletler düşmüyor. Onlarsız olamayacağımızı düşündüğümüz zamanlar bile geldi ki hala da öyle düşünüyoruz. Teknoloji geliştikçe yeni yeni modeller tutuşturuldu elimize. Ama bir şeyler duymuştuk onun hakkında. Radrasyon yayıyordu bu alet. Bu yüzden kanser olma riskimiz bile vardı. Cep telefonu kanser yapıyor düşünceleri yayılmaya başladı. Ama yıllarca süren bu düşünceler yerini çok başka söylemlere bıraktı. Çünkü yapılan araştırma şunu gösteriyor ki cep telefonu ve kanser arasında hiçbir bağıntı yok.

Cep Telefonu Kanser Yapar mı?

Danimarka’da yapılan araştırmada araştırmayı yapan ekip cep telefonu ve beyin kanseri arasında hiçbir bağıntı bulamadıklarını açıkladı. Kanser Epidemiyolojisi Kuruluşu tarafından yürütülen bu bilimsel araştırma tam olarak 18 yıl sürdü ve 18 yılın sonunda aklımıza takılan cep telefonu gerçekten kanser yapıyor mu soruları cevabını buldu.

Şunu da söylemek gerekir ki cep telefonları ve beyin kanseri arasında bir ilişki var mı üzerine yapılan en uzun araştırma olan bu çalışma da yapılan deneylerde uzun süreli cep telefonu kullanan kişilerde beyin tümörü ya da herhangi bir kanser çeşidinerastlanmadı. Buna dair herhangi bir kanıt da bulunamamıştır. Danimarka’nın başkenti Kopanhag’da yürütülen ve 18 yıl süren bu araştırma British Medical Journey’de yayımlandı. Cep telefonu kanser ilişkisi kanıtlandı düşünceleri artık pek bir anlam ifade etmiyor.

Yapılan bu bilimsel çalışmada çalışmada 30 yaş ve 30 yaşın üstündeki 358 bin 403 Danimarkalı kişiden veriler toplandı. Katılımcılar 1995 yılı öncesinde cep telefonu kullanan ve kullanmayanlar olarak ikiye ayrıldı. Çalışmada, 1990’dan 2007’ye kadar, merkezi sinir sistemi tümörüne ilişkin 10 bin 729 olayın rapor edildiği söyleniyor. Ve araştırmanın sonucunda cep telefonlarıyla kanser arasında hiçbir ilgi olmadığı saptandı. Tabii bu işin en şaşırtıcı yanıydı. Yıllarca cep telefonlarının kansere yol açtığını bilen bizler için oldukça ilginç bir araştırma ve sonuç oldu.

Bu çalışma ile beraber bir başka çalışma da yine Danimarkalılardan geldi. Cep telefonu kullanıcıları arasında kanser belirtisinin arttığına dair bir düşünce vardı bu çalışmayla bu da gün yüzüne çıkmış oldu. Çünkü yapılan bu bilimsel araştırmada hem uzun süreli kullanıcılarda hem de kısa süreli kullanıcılarda, vücudun cep telefonuna en çok maruz kalan bölümü olan şakak loplarında beyin tümöründe artış olmadığı tespit edildi.

Dediğimiz gibi cep telefonları hayatımıza girdiğinde böyle korkularımız vardı. Söylenenler bunun tam aksini gösteriyordu. Günümüzde böyle bir açıklamanın yapılması kullanıcıları rahatlatmıştır sanıyorum. Ne olursa olsun kullanmaya devam edeceğim cep telefonları hakkında bakalım daha nasıl haberler çıkacak belki bunun tam aksini söyleyen bir araştırma sonucu daha çıkabilir.

Son Güncelleme: 24.03.2018 13:03
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