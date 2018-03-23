Cilt Kanseri Vakaları

Cilt kanserinin en çok görülen 3 ayrı türü vardır;

Bazal hücre karsinom (basal cell carcinoma), Yassı hücreli karsinom (squamous cell carcinoma) Malignant melanom

Deri kanseri türleri içerisinde en tehlikeli olanı “melonoma” son yıllarda yapılan araştırmalara göre kadınlarda son 25 senede yüzde 50 artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bilim çevreleri bu durumun nedeni araştırırken bronz ten modasının bu artışı etkilediğine dikkat çekerek önemli sebepler arasında gösterdi. ABD Ulusak Sağlık Örgütü 15 ve 39 yaş arasındaki kadınlarda yaptığı araştırmada, 1973 yılından bugüne deriye rengini veren melanosit adlı pigment hücrelerine bağlı oluşan melanomanın giderek arttığı görülmüştür.

Cilt kanseri vakalarının bu oranda artış gösteriyor olmasının endişe verici olduğunu söyleyen Araştırmacı Mark Purdue, diğer bir konunun ise, kadınların erkeklerden daha fazla güneşlenip solaryuma gittiklerine dikkat çekti. Kadınlardaki cilt kanseri vakalarının artışını bu sebebe de bağlı olacağını belirtti fakat bu konuda kesin bir ifade vermedi.

Melanoma Nedir?

Cilt kanseri türleri içinde en tehlikeli olan Melanoma cilt kanseri, derinin pigment üreten hücrelerine verilen isim melanositlerdir. Bu melonasitlerin değişime uğraması sonucu bu kanser türü ortaya çıkr. Erken teşhis ve tanısında tedavi edilebilir.

Bu cilt kanseri türünden korunmak adına ise en önemli uygulama güneş ışınlarına maruz kalmamak ve mor ötesi ışınlar yayarak yapay bronzluk sağlayan cihazlar da melanomaya neden olabiliyor.

Melanoma ait bulgular;

Asimetri - Deriniz üzerinde bulunan benin bir tarafının diğer taraftan farklı olması. Melanomda genellikle asimetri vardır.

Deriniz üzerinde bulunan benin bir tarafının diğer taraftan farklı olması. Melanomda genellikle asimetri vardır. Sınır Düzensizliği - Melanomun sınırı veya kenarı genellikle pürüzlü, çentikli veya bulanıktır.

Melanomun sınırı veya kenarı genellikle pürüzlü, çentikli veya bulanıktır. Renk – Benleriniz herhangi bir renk aralığında olabilir fakat tek renkli değildir. Melanomda birden fazla renk görülür.

Benleriniz herhangi bir renk aralığında olabilir fakat tek renkli değildir. Melanomda birden fazla renk görülür. Büyüklük – Melanom bulgusu olan benler büyümeye devam eder. Genellikle 6 milimetreden büyüktür.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Cilt Kanseri Vakaları Artıyor

Cilt (Deri) Kanseri Belirtileri, Tedavisi Ve Korunma Yöntemleri

Yoğun Güneş Cilt Kanseri Nedeni - Kanser Hastanesi