Damar Tıkanıklığına Reishi Mantarı

Damar tıkanıklığı nedenleri

İnsan vücudunun en önemli işlevsel organlarından biri olan damarların tıkanması birçok hastalığı da beraberinde getirir. Bunların başında böbrek hastalığı, beyin kanaması, kalp krizi gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Damar sertliği vücuttaki atardamarların çalışmasını engelleyen bir hastalıktır ve birden çok damarın tutulması yaygın olarak görülmektedir. Peki damar sertliği neden kaynaklanmaktadır? Damar sertliğinin ortaya çıkmasında bilinen bir neden yok aslına bakılırsa. Genetik duruma çok bağlanan damar sertliği, bazı genetik ve çevresel faktörlerle kendini göstermektedir. Genetik faktörler ve çevresel faktörler birleşince damar duvarındaki ve kan içindeki birçok mekanizmayı etkileyerek damar içinde damar sertliğine has plakların (kabartılar) oluşmasına neden olmaktadırlar. Bu da damar tıkanıklığını, daralmasını meydana getirmektedir.

Hangi damarlarda tıkanma oluşmaktadır?

Damar tıkması eğer kalp damarlarında oluşursa kalp ağrısına, boyun damarlarında oluşursa felce, böbreklerde oluşursa yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. Peki damar tıkanıklığının risk faktörleri nelerdir?

Damar tıkanıklığının oluşmasında birçok risk faktörü vardır. Bu faktörleri tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değildir. Genetik, yaş, cinsiyet, ileri yaş 50 yaşın üzerinde olmak, erkek olmak, ailede damar sertliği, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara içilmesi, yüksek kan kolesterol seviyesi damar sertliğinin oluşma nedenlerindendir.

Damar Tıkanıklığına İyi Gelen Bitkiler

İşte bu nedenlere rağmen, reishi mantarı damar tıkanıklığına iyi gelmektedir. Damar tıkanıklığına bitkisel tedavi olarak karşımıza çıkan Reishi mantarı, bu sayede tedavilere ek, bitkisel tedavi olarak yardım etmektedir. Damar tıkanıklığına hangi bitkiler iyi gelir diye sorular soruyorsanız kendinize Reishi mantarının bu konudaki işlevini bilmelisiniz. Damar tıkanıklığına çözüm olarak karşımızda duran reishi mantarı kişilere alternatif bir tedavi yöntemi olmaktadır. Bu da bitkilerin o iyileştirici yönünü bir kez daha kanıtlamaktadır. Reishi mantarı, damar sertliği(tıkanıklığı)ne çözüm olacak en iyi bitkilerden biri.