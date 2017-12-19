Devlet Hastaneleri Kapanıyor mu?

Özel bir televizyonda açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, ‘’Ekonomik ömrünü veya fiziki ömrünü doldurmuş, yenilenmesi gereken hastaneleri kapatıyoruz. Hastane deprem açısından sıkıntılıysa, eskimişse, yeni yapmakta olduğumuz hastaneleri, zaten onların oluşturduğu yatak kapasitesi dikkate alınarak Türkiye’nin yaklaşık 100 bin kişinin yatak ihtiyacını da belirleyerek onları kaldırıyoruz, bir kısmını da yenileyeceğiz’’ dedi.

Bakan Demircan açıklamalarına devam ederek, ‘’Daha önceki yatak sistemimiz koğuş sistemiydi, şimdi tek yatak yada en fazla iki yatak sistemine geçiyoruz. Yoksa elverişli olan, fiziki yeterliliği olan hastaneleri kapatma diye bir şey yok.’’