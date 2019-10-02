Dr Burak Kavlakoğlu Türkiye'de Obeziteye Dikkat Çekti

Türkiye'nin Metabolik ve Obezite cerrahisi dalında en önemli cerrahlarından olan Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, dengesiz beslenme ve hareketsiz hayatın doğal sonucu olan obezite ve buna bağlı ortaya çıkan Tip 2 diyabet (Şeker hastalığı), hipertansiyon, uyku apnesi, eklem problemleri ile başlayıp sonucu ölümcül vakalara uzanan rahatsızlıkların artışına dikkat çekti. Medicine Hospital'deki görevinden ayrıldıktan sonra 2019 yılında açtığı Fulya Vital Plaza'daki muayenehanesine başvuran hastaların artışı nedeniyle gelecek adına büyük kaygıları olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu; "özellikle yurt dışından gelen talepler nedeniyle ülkesel bazda obezite problemi yaşayan ülkeler listesine bu gidişle Türkiye'nin de, yakın gelecekte girebileceğinden endişe duyuyorum" dedi. Türkiye'deki obezite hastalarının Obezite, Metabolik Cerrahiye uygun olmayanların, ameliyatsız yöntemlerden mide balonu ile de tedavi ettiğini ancak vücut kitle endeksi ameliyat gerektiren hastalarda da tüp mide(mide küçültme), By-Pass ameliyatlarını uyguladığını belirtti. Özellikle kan şekeri kontrolü tıbbi tedavi ile sağlanamayan hastalarda pankreas rezervi yeterli ise Metabolik Cerrahi Yöntemleri, özellikle de transit bipartisyon ameliyatlarını önerdiğini belirtti.

17-20 Ekim 2019 tarihileri arasında dünyanın pek çok ülkesinin önemli Obezite ve Metabolik Cerrahının katılacağı, Antalya'da düzenlenecek olan 6. Ulusal ve 5. Akdeniz Metabolik Hastalıklar Kongresi, 1. Ulusal MBCCD Kongresi Susesi Luxury Resort Hotel'de konuşmacı olarak davet edilen Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, şeker hastalığının cerrahi tedavisinde ana rol oynayan bağırsak hormonlarından en önde gelen GLP-1 için bilinen ve bilinmeyenler hakkında konferans verecektir.