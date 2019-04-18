Dr Hasan Hüsnü Eren'den Holistik Tıp Semineri

Dr. Hasan Hüsnü Eren, Holistik Tıp uygulamaları üzerine, Bilgi Paylaşımı ve Danışmanlık semineri düzenleyecek. 26 Nisan 2019 Pazar günü İstanbul Taksim'de Saat 14:00-17:00 saatleri arasında "Toksinler Vücudumuzu nasıl etkiler?", "Ağır Metal Nedir?" "Ağır Metallerin Vücudumuzdaki Etkileri Nelerdir?" "Amalgam Gerçeği Ne?", "Kilo Probleminde Toksin Etkisi" başlıklarında çok önemli bilgiler verecek. Katılımcılara hücre içi mineral ve ağır metal testi ücretsiz olarak yapılacak olan seminer için rezervasyon yaptırılması gerekli.

Rezervasyon için 0532 612 8517'den iletişime geçebilirsiniz.

Dr. Hasan Hüsnü Eren Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Yeditepe Üniversitesinde de Akupunktur eğitimini tamamlayan Dr. Hasan Hüsnü Eren, Almanya, Rusya, Ukrayna ve Çin'de, Bioresonans (Frekans Tıbbı) ve Bioquantum uygulamaları için eğitimlere katılmış ve araştırmalar yapmıştır. Şu an dünyada yeni trend olan Biocybernetic Body Balancing (BBB) tedavi uygulamaları üzerine çalışmalar yapmaktadır.