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ERKEK PARFÜMÜ NASIL OLMALIDIR?

Parfüm almadan önce cilt yapımız, vücut salgımız, hormonal dengemiz, genetik yapımız ve yeme içme ye bağlı kullandığımız parfümlerin kokularında değişiklik gösterebilir.

ERKEK PARFÜMÜ NASIL OLMALIDIR?

Parfüm almadan önce cilt yapımız, vücut salgımız, hormonal dengemiz, genetik yapımız ve yeme içme ye bağlı kullandığımız parfümlerin kokularında değişiklik gösterebilir.

09 Ocak 2018 Salı 13:37
ERKEK PARFÜMÜ NASIL OLMALIDIR?

Parfüm almadan önce cilt yapımız, vücut salgımız, hormonal dengemiz, genetik yapımız ve yeme içme ye bağlı kullandığımız parfümlerin kokularında değişiklik gösterebilir. Büyük farklılık göstermese de aynı kokuyu alamayabiliriz.

Kullandığımız parfüm karşı tarafı etkilemek için en önemli silahlarımızdandır. Parfüm seçimimiz bizim kimliğimizi yansıtır ve bizim olmak istediğimiz kişiyi ifade eder. Parfümü kokumuzu bastırmak amacıyla asla kullanmamalıyız. Çünkü size yakışmayan bu koku bir o kadar itici olacaktır.

Dudak üzerinde ve Burnun orta kısmında algılanan ver oradan da beyne ulaşan FEREMON hormonu sayesinde sebebini bilmediğimiz karşı cinsten etkilenebiliriz. Yunanca anlamı ‘ Heyecan Yayan ’ anlamına gelen feremonlar nefesler burundan alınıp sinirlerle beynimize gönderilir. Bu iletilir davranış şeklini etkileyebildiği gibi vücut arasında etkileşim ağı da kurar. Ten uyumu artması ve çiftlerin yakınlaşması gibi sonuçlar ele alınırsa doğru parfümü bulmak her iki taraf için de önemli bir arayış haline gelmiştir. Tam da burada feremon içeriğine bir açıklık getirmelidir. Bünyemize göre uygun parfüm feremon içeren parfüm doğru parfüm anlamına gelmez. Aşkı nasıl tanımlayamıyorsak kendi genetiğimize uygun parfüm de yok. Asıl baştan çıkarıcı olan tenimizin kendi kokusudur. Bizim yapmamız gereken ise ten kokumuzu güzelleştirmek yani hem teninize hem de ruhunuza uygun bir parfüm seçmektir. İnsanlar günümüzde çok seçicidir ve üstün zevklere sahiptirler. Müziklerden yeni keşfettiğimiz yerlerden etkilendiğimiz gibi kokularda bizi heyecanlandırıp anılara götürebilir ya da sürükleyebilir. Baştan çıkarıcı ya da Afrodizyak deyin bazı parfüm kokuları hormonlarını etkilediği kesin. Amber, Ylang Ylang, Paçuli, Gül, Orkide, Misk notaları afrodizyak etkisi kanıtlanmış olan kokulardır. Kişilerin hormonlarına bağlı olarak etkiyi arttırıcı özellikler yaratabilirler.

Paçuli, Enerji arttırıcı özelliği sayesinde sıkça tercih edilen kokular arasındadır. Birçok parfümün alt notalarında Paçulinin etkileyici kokusuna rastlarız.

Ylang Ylang, Baş döndüren tatlı kokusu sabun üretimi ve aroma terapi de tercih edilmesini en büyük sebebidir.

Erkekler parfüm seçimi yaparken nelere dikkat etmelidir sizler için sıraladık.

ODUNSU PARFÜMLER

İç mekanlarda tercih ettiğimizde insanlar tarafından beğenilmek ve güzel bir izlenim bırakmak için odunsu kokuları tercih edebiliriz. Vücudunu çok terleme yapıyorsa bu odunsu ve baharatlı parfümlerden uzak durup daha sportif parfümlere yönelmeniz gerekir. Sandal ağacı, Vetiver ve Paçuli kadınların erkek üzerinde en çok beğendiği parfüm notalarındandır. Terre d’Hermes, Dior Homme Intense  odunsu notaları olan parfümlerden örnek olabilir.

SPORTİF PARFÜMLER

Çok terleyen biriyseniz Aromatik ve Sportif parfümler tam sizin vücut tipinize uygun olacaktır. Sportik ve Aromatik kokulara örnek olarak; Bamboo Harmony by Kilian , Armani Code  Ice , Christian Dior Suavage’ı örnek vere bilirim.

TATLI ve GURME PARFÜMLER

Hindistan cevizi, Vanilya, Kakao gibi tatlı kokular olarak nitelendirdiğimiz kokular, çok su tüketen ve baharatlı şeyler yemeyen kişilerin tercih etmesi gereken kokulardır. Aksi taktirde iyi sonuçlar alamazsınız. Örnek olarak DKNY Be Delicious ‘ı verebiliriz.

ORYANTAL PARFÜMLER

Ana maddeleri vanilya, karamel, tarçın, baharat , misk ve amber olan parfümlerdir. Kışın tercih edilmesi gereken parfümlerdendir. Bu parfümlere örnek vermek gerkirse Paco Robanne 1 Million, Giorgio Armani Code , Jean Paul Guilter For Men gibi örnekler verebiliriz.

Son Güncelleme: 09.01.2018 13:57
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