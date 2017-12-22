Fitness Sporunda Protein Tozunun Önemi

Ancak protein takviyesine ihtiyaç duyulduğu zaman protein tozlarına başvurulur. En iyi protein tozu markası seçilerek tedarik edilebilir ve protein ihtiyacı rutin olarak karşılanabilir.

Protein tozları toz formdadır ve saklanma, taşıma gibi konularda kolaylık sağlar. Spor öncesinde ve hemen spordan sonra protein tüketmek gerekmektedir. Besinlerde bulunan proteinleri bu programa göre uygulamak zor olacaktır. Bu nedenle spordan hemen önce ve sonra protein ihtiyacını karşılayabilmek için protein tozları etkili olacaktır. Kas geliştirmek isteyen kişiler ise kilo alarak aldıkları kiloları kasa dönüştürme aşamasında proteine ihtiyaç duyarlar. Çünkü protein kas gelişimini arttırıcı özelliğe sahiptir.

Fitness hareketleri yapılırken verilen programların çoğu proteine dayalı beslenmelerdir. Protein tozunu tüketirken sabah kahvaltıdan önce, öğün aralarında, spordan önce ve sonra, uyumadan önce alınmalıdır. Bu sayede en çok proteine ihtiyaç duyduğunuz anlarda besin ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız. Sütle beraber tüketildiğindeyse daha iyi etki yapacaktır. Aynı zamanda proteinle beraber karbonhidrat tüketimi de önemlidir. Beslenmenin sporcular için ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yoktur. Bu yüzden beslenirken alınması gereken besin gruplarına yönelik yiyecekler tüketilmesi yararlı olacaktır. Yiyeceklerini protein ve karbonhidrat ağırlıklı tüketen kişiler performansı yüksek olan kişilerdir. Yağ oranı azaltılmalı ancak yeterli oranda alınmalıdır. Protein tozlarıysa belirtilen zamanlarda alındığında daha çok etki görmenizi sağlayacaktır. Bu ürünleri uygun fiyatlarda bulmanız da mümkündür.

Fitness salonlarında yapılan antrenmanlar sayesinde pek çok kişi kas yapısını güçlendirmekte, yağlarından kurtularak kaslı vücuda sahip olmaktadır. Kasların gelişim sürecini merak eden kişiler ise Fitness programı uygulayarak kasların ne kadar sürede gelişeceğini öğrenmek isterler. Bu kişinin doğru antrenmanı yapmasına ve çalışmalar sürecinde doğru beslenme programı uygulamasına bağlıdır. Kas geliştirmek amacıyla fitness sporuna yönelen kişiler doğru beslenmeli ve kaslarını gerektiği gibi dinlendirmelidir. En iyi kas gelişimi kasların dilenmesiyle sağlanır.

Spor eğitmeni çalışmalar boyunca aylık olarak beslenme programınızı yeniler, vücut yapınızı ölçer ve gelişmeleri sizinle paylaşır. Bu sayede gelişme kaydedip kaydetmediğinizin farkına varırsınız. Spor eğitmeninin vermiş olduğu beslenme programlarına dikkat ettiğinizde karbonhidrat ve protein ağırlıklı olduğunu fark edersiniz. Bunun en önemli nedeni kasları oluşturan proteinlerdir. İnsan vücudu için gerekli olan protein miktarı sağlandığında antrenmanlarda kas dokuları zarar görmez ve kaslar yavaş yavaş oluşmaya başlar. Beslenirken ise fast-food ürünler yerine doğal yiyecekler tüketmeye özen göstermelisiniz. Kas gelişimi sağlamak için gerekli olan protein ihtiyacını karşılarken besinler yetersiz kaldığındaysa protein tozu tercih edebilirsiniz.