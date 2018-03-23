Fakat bunun yanı sıra ses kısıklığı, gırtlak kanseri belirtileri arasında sayılabilir. Zaten gırtlak kanserinin tek belirtisi de budur. Eğer yutkunmada zorlanma ya da boyunda şişme varsa bu başka kanserlerin belirtileri de olabilir. Gırtlak kanseri, ses tellerine ciddi zararlar verir. Özellikle sigara, puro, pipo içenler, alkol kullananlar daha büyük risk altındalar.

Gırtlak kanseri, 55-60 yaşlarına doğru daha sık görülmektedir. Özellikle erkekler kadınlardan daha çok yakalanmaktadırlar. Sadece ses kısıklığından dolayı rahatsızsanız ve bu ses kısıklığı 2 hafta boyunca geçmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Bunun yanında boynunuzda şişme yutma zorluğunuz da varsa fakat uzun süreli ise yine de doktora başvurmayı es geçmemelisiniz.

Teşhis

Gırtlak kanseri nedir? Aslına bakılırsa gırtlak kanseri, gırtlakta gelişen habis tümörlerdir. Gırtlak kanseri teşhisinde hekim, genel bir muayene yaptıktan sonra size larengoskopi adı verilen bir muayene daha yapacaktır. Larengoskopinin iki tipi vardır bunlar; direk ve indirek Larengoskopi

İndirek larengoskopide gırtlak bir ayna yardımıyla incelenir. Bu zaten basit bir işlemdir. Bu muayene sırasında doktorunuzun gırtlağı görebilmesi teşhisi koyabilmesi için bazı işlemler yapması gerekecektir. Tümörü ya da var olan bir anormalliği görebilmek için bu işlemleri yapacak ya da ses tellerininizi görebilmek için esneyebilir fiberoptik aletler dahi kullanılabilmektedir.

İndirek yöntem dışında daha ayrıntılı bir inceleme yapmak istiyorsa direk yöntemler uygulayabilir. Bu yöntem tam teçhizatlı hastanelerde yapılmaktadır. Direk larengoskopide gırtlağınıza ağızdan bir alet sokulmakta ve incelemesi için ses tellerinden örnek alınmaktadır. Gırtlak kanserlerinin çoğu baktığımızda tedavi edilebilir düzeydedir tabii ki erken teşhis çok önemlidir bu durumda da. Başka organlarınıza yayılmadan erken tanı ile duruma el koyulabilir ve tedavi süreci başlayabilir.

Tedavi

Gırtlak kanseri tedavisinde röntgen ışını tedavisi ya da cerrahi müdahale uygun görülmektedir. Yapılan tedavilerde genellikle tümör, larenks in alınmasına gerek kalmadan çıkarılabilmektedir. Çok ilerleyen durumlarda ise larenks in çıkarılması gerekebilir. Ameliyatla gırtlağınızın bir bölümü çıkarılırsa ve ses tellerinizi kaybetme gibi bir durum yaşanırsa suni gırtlak takılabilir.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler



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