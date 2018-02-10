Göz Yorgunluğu Neden Olur ?

Hatta son yıllarda tanımlanan bilgisayar göz yorgunluğu sendromu adı verile bilgisayarda gözlerin aşırı yorulması parmaklarda klavye ve mouse kullanımına bağlı oluşan ağrılar, romatizmal ağrılar sırt ağrıları, boyun eklem ağrıları bilgisayar yorgunluğu sendromu şeklinde tanımlanabilmektedir.

Bilgisayar yorgunluğu sendromunun önüne geçebilmek için özellikle dik oturmak ve 20 dakikadan sonra mutlaka 20 saniye gözleri uzağa bakmak gerektirir. Gözlerin dinlenmesi özellikle gözlerin kapanmasıyla mümkün olabilmekle birlikte uzağa bakmak da gözü dinlendirir çünkü göz kasları en çok yakına bakarken yorulur. Yakına uzun süre bakmak, çok yakından bakmak miyopinin de ilerlemesine sebep olacağından dolayı en az 25 cm en fazla 45 cm olacak şekilde kişinin boyuna ve kol uzunluğuna göre ayarlanıp ekranlara uzaktan bakmak gerekir. Göze çok yakından bakmak miyopu ilerletir özellikle miyopun ilerlemesi de daha yüksek gözlük numarası kullanmayı gerektirir. Bilgisayar göz yorgunluğu sendromundan uzak kalmanın bir diğer yolu da antirefle'li yani gözlük camlarında ışığı süzen camlar kullanılmasıdır. Gözlük camlarında ışığın süzüldüğü durumda özellikle mavi ışık denen ve LED ekranlardan sıklıkla yayılan ışınların engellenmesi göz yorgunluğunun önüne geçmektedir.

Göz yorgunluğunun bir diğer sebebi de göz kuruluğudur ve bu göz kuruluğu tedavi edilmezse gözde sıkıntıya sebep olmaktadır. Mutlaka suni gözyaşlarıyla tedavi edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: http://realage.com.tr/post/goz-yorgunlugu-neden-olur-