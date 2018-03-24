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Güne Sigara ile Başlamayın!

Kanser uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre güne sigara ile başlayan kişiler sigara dumanını ciğerlerine daha fazla çekerken kanserojen yapan tüm kimyevi maddeleri de kullanmış oluyorlar.

Güne Sigara ile Başlamayın!

Kanser uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre güne sigara ile başlayan kişiler sigara dumanını ciğerlerine daha fazla çekerken kanserojen yapan tüm kimyevi maddeleri de kullanmış oluyorlar.

24 Mart 2018 Cumartesi 12:20
Güne Sigara ile Başlamayın!

Amerika’da “Cancer” dergisinde yayınlanan ve 7610 kişi arasında yapılan yeni araştırmaya göre güne sigara ile merhaba diyenlerin ileriki zamanlarda sigara içenlerden daha fazla kansere yakalanma riski altında oldukları belirlendi.

Sabah uyandıktan sonra ilk yarım saat içerisinde sigara içen kişilerin kansere yakalanma riski iki katına çıkıyor çünkü çok daha fazla sigara dumanı akciğerlere girmiş oluyor! Sabah uyandıktan sonra ilk otuz dakika içerisinde sigara içen hastalarda kanser oluşma riskinin, bir saat sonra sigara içenlere oranla yüzde 79 daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Ayrıca yapılan diğer bir araştırmada da baş ve boyun kanserlerinde güne sigarayla başlayanlarda tümör gelişmesi riskinin bir saat bekleyenlere oranla yüzde 59 daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Cancer Research’ten Profesör Robert West’in yaptığı açıklamada, “Kalkar kalkmaz bir sigara yakan tiryakilerin, sonraki sigaraları da çok daha yoğun şekilde içme eğiliminde oldukları göze çarpıyor. O nedenle bu bulguların en akla yakın açıklaması, ne kadar çabuk sigara içilirse, o kadar yoğun dumanın ciğerlere çekileceği yönünde. Bu da kansere yol açan kimyasallara çok daha yüksek oranda maruz kalmak anlamına geliyor.” Bu açıklama güne ilk sigara ile başlamanın sakıncalarının ne boyutta olduğunu göz önüne getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
KanserSigara
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