Güneşlenirken Cilt Kanseri Riski

Cilt kanserinin en büyük nedenlerinden birinin maruz kalınan ultraviole güneş ışınları olduğunu belirten uzmanlar, özellikle yaz aylarında bronzlaşmak için güneş altında fazla kalmanın cilt kanseri başlangıcına sebep olabileceğini belirtiyor.

Cildin güneşle direkt temasta olmasından dolayı güneşin zararlı etkilerinden alttaki dokuları koruyan bir kalkan görevi görmektedir. Bu görevi üstlenirken de kendisinin büyük zarar görme ihtimali vardır. Farklı dalga boyundaki UVA ve UVB gibi ultraviole ışınlarının başta cilt kanseri olmak üzere; cilt yanıklarının, cilt yaşlanmasının, kırışıklarının ve lekelerin birincil nedeni olmaktadır.

RİSK ALTINDAKİ KİŞİLER

Cilt kanserine yakalanma olasılığı herkeste aynı oranda olsa da bazı kişilerin çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bu kişiler özellikle cilt kanserine karşı çok daha fazla savunmasız bir metabolizmaya sahiptirler. Risk altındaki bu kişilere baktığımızda: Açık, beyaz tenliler; Ciltlerinde kolayca çillenme olanlar, çok sayıda çili olanlar; Çok fazla sayıda “ben”i olanlar ve bunların değişik şekil ve boyutta olması; Ailesinde cilt kanseri hikayesi bulunanlar; Açık havada çalışmak ve eğlenmek için çok fazla zaman geçirenler, Herhangi bir sebeple radyoaktif ışın tedavisi (radyoterapi) uygulamaları; Uzun yıllar iyileşmeden kalan açık yaralar; Katran, zift, arsenik gibi kimyasal karsinojen maddelere uzun süre maruz kalanlar ve uzun süreli mikro travmalara maruz kalanlar.

Uzmanlar güneş altında çalışan çiftçiler, inşaat işçileri ile denizcilerde deri kanseri görülme oranının yüksek olduğuna dikkat çekti!

ÇİLLERİNİZ SİZE UYARI VERİYOR!

Güneş yanıkları, görülebilen hasarlardan biridir ve güneşe maruz kalındıktan bir kaç saat sonra ortaya çıkar. Birçok kişide bu durum bronzlaşmaya neden olur. Açık tenli kişilerde güneşe maruz kalan alanlarda çiller meydana gelir. Çiller güneş hasarının oluştuğunun belirtisidir ve de güneşten korunma ihtiyacının olduğunu göstermektedir.

Şiddetli güneş yanıkları ile bu yanıklardan yıllar sonra gelişen en tehlikeli deri kanseri olan melanom arasında birçok yakın bir ilişki bulunmaktadır.

Melanom, ergen ve genç erişkinleri de içeren her yaş grubunda görülen bir deri kanseridir ve vücudun diğer kısımlarına yayılıp, öldürücü olabilmektedir.

Halk arasında deniz kenarında ya da güneş altında bronzlaşmanın normal bir eylem hatta bazen yararlı bir uygulama olduğu gibi yanlış bir algının söz konusudur. Gözle görünmeyen güneş hasarı da deri kanserine yol açar. Bazal hücreli kanser genellikle orta ve ileri yaşta görülür, fakat ergenlik dönemi gibi erken yaşta da oluşabilir. Bu kanserler nadiren vücudun diğer kısımlarına yayılır. Bununla beraber deri ve altındaki dokularda ilerleyen hasara neden olduklarından tedavi edilmelidir. Skuamöz hücreli kanser eğer erken tedavi edilmezse vücudun diğer bölümlerine yayılabilmektedir.

ULTRAVİOLE’DEN KORUNUN

Cilt kanserinden korunmak için muhakkak UVA ve UVB filtresi olan en az 15 faktörlü sudan, terden etkilenmeyen güneşten koruyucu krem, losyon kullanmamız gerekir. Güneşten koruyucuları dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce sürmeli, her iki saatte bir yenilemelidir. Bulutlu havalarda bile özellikle açık tenli isek kullanmalıdır. Eğer yüzme veya yoğun fiziksel aktivite yapılıyorsa, güneşten koruyucu daha sık uygulamalıdır.

Güneş ışınları saat 10.00-15.00 arası yeryüzüne dik ulaştığından bu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamalı ve güneşe çıkılmamalıdır.

Güneşten korunmak için dışarıda açık renkli kıyafetler giyilip şapka kullanılmalıdır. Sıkı dokumalı kıyafetler güneş ışınlarını geçirmediğinden dolayı sıcağı yansıtarak serin tutmaktadır. Güneş gözlükleri ise göz ve göz kapaklarını güneşten korur.