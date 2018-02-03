Jojoba Yağının Cilt ve Saç için İnanılmaz 7 Faydası

Jojoba yağı, cilt için vitamin B, E ve çinko, bakır gibi anahtar mineraller gibi gerekli vitaminleri içerir. Yetişkinlikte, cildiniz daha az sebum üretme eğilimindedir ve dolayısıyla cilt kuru ve mat görünümlü bir hale gelir. Jojoba, düzenli cilt bakım rutinleri için kullanılabilen doğal bir takviyedir.

Jojoba yağının birçoğumuzun bilmediği 7 avantajı:

1.Nemi tutar: Jojoba yağı cildin nemini muhafaza etmesine yardımcı olur. Böylece cilt nemli ve taze görünür. Jojoba yağı, gözenekleri tıkamadan cildi nemlendirir ve sağlıklı bir cilt türüne izin verir. Buna ek olarak, yüzün gözeneklerinde siyah noktalara ve akne oluşumuna neden olan bakterilerin birikmesini engeller.

2.Yumuşak dudaklar: Nemli ve yumuşak dudaklar için jojoba yağı ile dudaklara masaj yapılabilir. Dudaklarda meydana gelebilecek olan kuruluk ve çatlaklar oluşumunun önüne geçilebilir.

3.Kırışıklıkları azaltır: Jojoba yağında bulunan gerekli vitaminler kırışıklıkları ve yaşlanmanın görünür etkilerini büyük ölçüde azaltır. Jojoba, zararlı olmayan kimyasal maddeler içermediğinden, günlük bakım rutinin bir parçası olarak kullanılabilir.

4. Doğal bir güneş koruyucu: Jojoba yağı tüm vücuda uygulanabilir; bu da sert güneş ışınlarına karşı kullanılan kremlere doğal bir alternatiftir.

5. Cilt yanıklarını düzenler: Jojoba, yanık bir cildi dokuların derinlerine giderek yatıştırır ve iyileştirir. Aynı zamanda güneş yanığından veya bronzluktan sonra yaşanan acının dindirilmesine de yardımcı olur. Jojoba yağı, doğal şifa özellikleriyle tıraş esnasında cilt yanmalarını azaltmadada kullanılmaktadır.

6. Saçınıza iyi gelir: Jojoba yağı, saç derisinin üzerindeki kıl köklerini güçlendirerek saçların daha güçlü ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Vitamin E ve B'nin varlığı, kıl şaftını ve saçları daha parlak hale getiren, hacim ve yoğunluk kazandıran koşulları sağlar. Islak saçlara uygulanan Jojoba yağı, her geçen gün saç kırılmasını azaltır. Jojoba yağı ile yapılan baş masajları, kafa derisinin kurumasını engelleyerek kafa derisinin de daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Böylece kepek ve kaşıntının önüne geçilmiş olur.

7. Mükemmel makyaj temizleyicisi: Jojoba yağı, tüm şaşırtıcı uygulamalarına ilave olarak, etkili ve doğal bir makyaj temizleyicisi olarak da kullanılabilir. Tek yapmanız gereken pamuk üzerine birkaç damla damlatarak inatçı göz makyajını temizlemektir. Ayrıca profesyonel makyaj için http://bgwellness.com.tr/hizmetler/12/PROFESYONEL-MAKYAJ ve kalıcı makyaj için tıkyabilirsiniz http://bgwellness.com.tr/hizmetler/5/KALICI-MAKYAJ