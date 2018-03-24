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Kalın Bağırsak Kanseri Nedir?

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda kalın bağırsak kanseri gerek ABD’de gerekse Avrupa da oldukça sık bir şekilde görülen kanser türü olma özelliğini korumaktadır. Kalın bağırsak kanseri yaşam süresi bakımından kanser hastalığına bağlı ölümlerin büyük bir kısmını kalın bağırsak kanseri oluşturmaktadır.

Kalın Bağırsak Kanseri Nedir?

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda kalın bağırsak kanseri gerek ABD’de gerekse Avrupa da oldukça sık bir şekilde görülen kanser türü olma özelliğini korumaktadır. Kalın bağırsak kanseri yaşam süresi bakımından kanser hastalığına bağlı ölümlerin büyük bir kısmını kalın bağırsak kanseri oluşturmaktadır.

24 Mart 2018 Cumartesi 15:03
Kalın Bağırsak Kanseri Nedir?

Türkiye’de güvenli olarak verilenen kanser istatistiği olmasa da, Sağlık Bakanlığının yayınladığı 1998 yılı istatistiklerine göre, kalın bağırsak kanserikolon kanseri verektum kanseri ) kadınlarda ikinci, erkeklerde üçüncü sıklıkta rastlanan kanser türüdür. Yine Sağlık Bakanlığı’nın 2003 yılında yaptığı hastanelerde yatan ( kadın – erkek ) hasta listesine göre akciğer kanseri ve göğüs kanserinden sonra kalın bağırsak kanseri ( kolon ve rektum ) üçüncü sırada yer almaktadır.

Kalın Bağırsak Kanserinin Belirtileri

Genellikle tüm kalın bağırsak kanser türlerinin, bir polip zemininden başladığı konusunda uzmanlar görüş birliği içerisindedir. Polip; bağırsak iç yüzeyini örten katmandan gelişen bağırsak içine doğru büyüyen şişlik ve yumruya verilen isimdir. Polipler bağırsak içini kapsayan tabakada ortaya çıkar ve boyutları zamanla artabilir.

Kalın bağırsak kanseri evrelerine baktığımızda genel olarak ekseriyetle bütün kalın bağırsak ( kolon ve rektum ) kanserlerinin iyi huylu poliplerde başladığı kabul edilir. Vakit içinde, polibi oluşturan hücrelerin dönüşümleri sonucu polip zemininde kanserli virüs ortaya çıkmaktadır. Önce polip içinde sınırlı kalan kanser hücreleri zaman içinde çoğalarak ur kitlesini oluşturur ve bu kitle kalın bağırsak bölmesini sarar. Kontrol edilemeyen ve büyümeye devam eden kanser hücreleri belli bir süre sonra bağırsak lümenini tıkayabilir, diğer organlara kolayca dağılabilir. Polipler, bu biçimde kanser gelişimine öncülük eden ( kanser hastalığı öncesi ) oluşumlardır.

Kalın Bağırsak Kanseri

Kalın Bağırsak Kanserinde Genetik Etkisi

Kalın Bağırsak Kanseri

Kalın bağırsak kanserinin oluşması ile ilgili bilimsel araştırmalarla hastalığın gelişime sürecindeki genetik özellikler tam olarak bilinmemektedir. Kalın bağırsak kanseri belirmesinin genlerle ilişkisi oldukça komplikedir.

Bilindiği üzere genler, canlının tüm özelliklerinin taşındığı yapı taşlarıdır. Genler, aynı zamanda hücrenin çekirdeğinde bulunan, kromozomlar içindeki özel birimlerdir. Genlerin biyokimyasal çatısını DNA molekülleri oluşturmaktadır. DNA molekülleri genleri ve genler de kromozomları oluştururlar. Bu yapılarla hücre hayatının sürdürülmesi ve genetik özelliklerin hısımlara aktarılması gerçekleşmektedir.

Her genin birbirinden farklı görevleri bulunur. Saçımızın renginden parmak şeklimize, kan grubumuza kadar tüm özelliklerimizin belirlenmesini ve ortaya çıkmasını sağlarlar. Kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakanın oluşumu ve yenilenmesi de genlerin kontrolü altındadır. Genetik çatıda meydana gelen olaylar normal sağlıklı olarak her 7 – 10 günde bir yenilenen kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakada değişikliklerin gelişimini başlatır. Buna ek genetik değişikliklerin ardı sıra eklenmesi ile önce erken Polip, ardından geç Polip, ve devamında kalın bağırsak kanseri gelişimi gözlenir. Ortalama olarak bir Polipten kanser oluşumu için geçen süre 8 ile 10 yıl kadardır.

Kalın bağırsak kanserinin gelişimi için birden çok genetik olaya ihtiyaç vardır. Bu genetik yapıdaki değişiklikler bir anda olmaz. Bunlardan bazılarını anne veya babamızdan kalıtım yolu ile alırız, bazıları bireyin anne rahminde gelişimi sırasında olur ve sadece o bireyi ilgilendirir, bazıları da yaşadığımız sürede çevresel etkenlerle gelişir. İşte bu birden fazla genetik olayın kalın bağırsağın iç yüzünü örten tabakanın yenilenmesi sırasında meydana gelmesi sonucunda kalın bağırsak kanseri oluşmaktadır.

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