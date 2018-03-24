Kan Kanserinde Kemoterapisiz Tedavi

Bu kanser türü için bu tedavi yöntemi üzerinde hala çalışmalar sürüyor. Fakat umut verici nokta şu ki ağızdan alınan bu tablet kanserli hücrelerin etrafındaki hücrelerle bağıntısını koparması. Özellikle Kronik Lenfositer Lösemi hücrelerinin ürettiği bazı maddelerin üretimi bu ilaç sayesinde azalıyor. En önemlisi de şu ki kansere karşı mücadele eden işlevsel hücreleri etkin hale getirmesi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhit Özcan bu hastalığın en sık görülen kronik lösemi tiplerinden biri olduğunu söylüyor ve Amerika’da 100 bine yakın Kronik lenfositik lösemi hastası olduğunu, Türkiye’de ise bu sayının yaklaşık dörtt biri olduğunu söyleyen Özcan, hastalığın oluşma nedeninin ise lenfosit adı verilen tek bir hücrenin knaser gücresine dönüşüp çoğalıyor ve lenf düğümlerinde bulunan normal lenfosit hücrelerin yerini alıyor. Bu hücreler vücuttaki zararlı şeylerle baş etmede zorlanıyor.

Özcan, bu hastalığın birçok kemoterapi seçeneklerine açık olduğunu fakat halihazırda yapılan araştırmalarda yeni bir ilacın bu hastalıkta etkili olduğuna dair bilgilerin verilerin olduğunu vurguluyor.

ABD’nin Teksas Üniversitesi’ndeki M.D. Anderson Kanser Merkezi’nden Dr. Badoux XC ve arkadaşları bu konu üzerine çalışıyorlar. Bu çalışma ortalama olarak 71 yaşında olan 65 hastaya uygulanmış. İlaç hastalara ağızdan tablet olarak verilmiş.

Ve bu çalışmanın önemli sonuçları olduğu vurgulanıyor. Uygulanan tedavide %65 iyi bir sonuç alındığı vurgulanıyor. Şunu da söylemek gerek ki tedavinin en büyük yan etkisi enfeksiyon olasılığı. Tedavinin başlangıcında bu yöntem hastaların ateşlenmesine yol açabiliyor.

Bu yöntemin bir kemoterapi ilacı olmadığını söylemek gerekli. Ynai kuşak ilaç olarak nitelendirilen bu ilaç aynı zaman da bağışıklık sistemi üzerinde etkileri olduğu için bağışıklık sistemi değiştiricisi olarak da biliniyor. KLL de nasıl etkili oluyor sorusu ise kafalarda oluşmaya başlamadan önce yanıtı vermek lazım. Ağızdan alınan bu tablet kanserli hücrelerin etrafındaki hücrelerle bağıntısını koparıyor. Özellikle Kronik Lenfositer Lösemi hücrelerinin ürettiği bazı maddelerin üretimi bu ilaç sayesinde azalıyor ve kansere karşı mücadele eden işlevsel hücreleri etkin hale getiriyor.

Yapılan araştırma kan kanserine kemoterapisiz tedavi yönteminin oluşabileceği gerçeğini ortaya çıkarıyor. Zaten şu anda bilimadamlarının sürekli üzerinde çalıştığı noktada bu. Yan etkisi çok olan kemoterapiyi bir kenara bırakmak ve başka nasıl yöntemler bulabilirz de kanserli hastaları kurtarabilirize cevap aramak. Bize de umut etmekten başka bir yol kalmıyor.