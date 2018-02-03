Kanser Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Gerçek

Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en sık nedenleri akciğer, karaciğer, kolorektal (kolon), mide ve meme kanseri olarak sıralanıyor. [1]

Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en sık nedenleri akciğer, karaciğer, kolorektal (kolon), mide ve meme kanseri olarak sıralanıyor. [1]

Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en sık nedenleri akciğer, karaciğer, kolorektal (kolon), mide ve meme kanseri olarak sıralanıyor. [1]

Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en sık nedenleri akciğer, karaciğer, kolorektal (kolon), mide ve meme kanseri olarak sıralanıyor. [1]

Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en sık nedenleri akciğer, karaciğer, kolorektal (kolon), mide ve meme kanseri olarak sıralanıyor. [1]

Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en sık nedenleri akciğer, karaciğer, kolorektal (kolon), mide ve meme kanseri olarak sıralanıyor. [1]

Son 10 yılda 200’den fazla kanser türü ve alt türü keşfedildi. Bu bilgi ile “herkese uyacak tek bir tedavi” yerine kişiye özel tedavi modeline yönelim başladı.4

Son 10 yılda 200’den fazla kanser türü ve alt türü keşfedildi. Bu bilgi ile “herkese uyacak tek bir tedavi” yerine kişiye özel tedavi modeline yönelim başladı.4

Son 10 yılda 200’den fazla kanser türü ve alt türü keşfedildi. Bu bilgi ile “herkese uyacak tek bir tedavi” yerine kişiye özel tedavi modeline yönelim başladı.4

Son 10 yılda 200’den fazla kanser türü ve alt türü keşfedildi. Bu bilgi ile “herkese uyacak tek bir tedavi” yerine kişiye özel tedavi modeline yönelim başladı.4

Son 10 yılda 200’den fazla kanser türü ve alt türü keşfedildi. Bu bilgi ile “herkese uyacak tek bir tedavi” yerine kişiye özel tedavi modeline yönelim başladı.4

Son 10 yılda 200’den fazla kanser türü ve alt türü keşfedildi. Bu bilgi ile “herkese uyacak tek bir tedavi” yerine kişiye özel tedavi modeline yönelim başladı.4