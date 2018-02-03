Kanser Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Gerçek

İstanbul, 3 Şubat 2018 – Roche İlaç Türkiye, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış gösteren bir hastalık olan kanser hakkında bilinmesi gerekenleri sıralıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya çapında her yıl yaklaşık 8.8 milyon kişinin[i] ölümüne neden olan kanserde, erken teşhis ve doğru tedavi hayat kurtarabiliyor. İşte kanser hakkındaki 10 gerçek:
- Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en sık nedenleri akciğer, karaciğer, kolorektal (kolon), mide ve meme kanseri olarak sıralanıyor. [1]
- Dünyada erkeklerde ölüme sebep olan kanser türleri sırasıyla, akciğer, karaciğer, mide, kolorektal ve prostat kanseriyken, kadınlarda bu sıralama meme, akciğer, kolon, serviks ve mide olarak değişiyor.[ii]
- Ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser akciğer kanseriyken; kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her dört kadından birinde teşhis edilmeye devam ediyor.[iii]
- Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde yılda 160 binden fazla kişiye kanser teşhisi konuluyor.3
- Tüm kanser türlerinin yalnızca %5 ile %10 arasındaki kısmının kalıtsal olduğu biliniyor.[iv]
- Kansere sebep olan en önemli etkenler arasında sigara kullanımı yer alıyor. Kanser kaynaklı ölümlerin %22’sine sigara kullanımı neden oluyor.[v]
- Sigara kullanımının yanı sıra alkol tüketimi, sağlıksız diyet ve hareketsizlik, kanser riskini artıran nedenler arasında yer alıyor. 1
- Son 10 yılda 200’den fazla kanser türü ve alt türü keşfedildi. Bu bilgi ile “herkese uyacak tek bir tedavi” yerine kişiye özel tedavi modeline yönelim başladı.4
- Tüm kanser türlerinin yarısından fazlası ve kansere bağlı tüm ölümlerin neredeyse yarısı önlenebiliyor. Bu da yılda 2,4 milyon ila 3,7 milyon ölümün önlenebileceği anlamına geliyor.4
- Kanser kaynaklı ölümlerin %70’e yakını düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor.1
Erken tanı için kanser taraması
Kanserde erken tanının önemi çok büyük; bunun için de düzenli kanser taraması yaptırılması öneriliyor. Kanserde belirtilerin erken fark edilmesi ve bulguların araştırılması ile ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi, erken tanı şansını artırıyor.
[i]http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en...
[ii]http://www.who.int/features/factfiles/cancer/en/
[iii] http://kanser.gov.tr/Dosya/ca_istatistik/2014-RAPO...