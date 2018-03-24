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Kanser Hastaları Oruç Tutabilir Mi?

Ameliyatlı veya yeni ameliyat geçirmiş kişiler, ilaç kullananlar, hamile ve bebek emzirenler, Kalp ve tansiyon hastaları, Böbrek hastaları, Alzheimer hastaları, Sara hastaları, Mide hastaları, Şeker hastaları gibi kanser hastalarının oruç tutması sakıncalıdır.

Kanser Hastaları Oruç Tutabilir Mi?

Ameliyatlı veya yeni ameliyat geçirmiş kişiler, ilaç kullananlar, hamile ve bebek emzirenler, Kalp ve tansiyon hastaları, Böbrek hastaları, Alzheimer hastaları, Sara hastaları, Mide hastaları, Şeker hastaları gibi kanser hastalarının oruç tutması sakıncalıdır.

24 Mart 2018 Cumartesi 00:51
Kanser Hastaları Oruç Tutabilir Mi?

Uzun süreli açlıktan sonra özellikle şekerli gıdaların tüketilmesi kişiye bir rehavet getirir. Bu normaldir. Ancak bir uyuklama hali söz konusuysa bu durum bireyleri ‘gizli şeker’ konusunda önlem almaya en azından bir sağlık kuruluşuna gitmeye yönlendirmelidir. Oruç tüm organların dinlendirilerek sıhhat bulmasıdır. Bu nedenle herhangi bir hastalığı olan, ilaç kullanan kişilerle özellikle kilolu tansiyon ve kalp damar hastalarının ve hamilelerin oruç tutmaları önerilmemektedir. Ramazanda gizli şeker özellikle önem taşır. Bunun sebebi iftarlarda aşırı şekerli gıdaların tüketilmesi sonucunda iftardan birkaç saat sonra aşırı uyuklama belirtileri görülebilir ve bu durum bireylerin kendilerinde gizli şeker olduğu konusunda onlara önemli bir ipucu olabilir. Bu durumda yapılması gereken konuyla ilgili bir sağlık kuruluşuna başvurmaktır.

Ramazan ayının hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bir aya gelmesi bununla birlikte oruç tutma süresinin 15 saati bulması kalp, damar ve tansiyon hastalarının çok dikkatli olması gerekmektedir.

Oruç sırasında, beslenme ve uyku düzeni değişiklikleri yüzünden “homeostasis” yani vücudun dengesi bozulur. Sıvı ve tuz kaybı, atıkların birikmesi, kabızlık, bağışıklık sisteminin hem açlığın yarattığı strese maruz kalması hem de eksik kalan maddelerin oluşturduğu baskı ile sarsılması yüzünden enfeksiyonlara karşı direncin azalması kanser hastalarının oruç tutmasını olanaksız kılmaktadır.

Bunun yanında, Güney Kaliforniya Üniversitesi Norris Kanser Merkezi‘nden Dr. Dan L.Longo’nun araştırmasına göre tümör hücreleri ise büyümeyi durdurma emrine karşı gelir! Araştırmacılar, teorik olarak, kanserli hücrelerle sağlıklı hücrelerin strese verdikleri yanıt ile birbirlerinden ayrılabileceğini öne sürüyor. Açlığın yarattığı stres karşısında, sağlıklı hücreler, kanserli hücrelere göre kemoterapiyi daha iyi tolere edebilir. Bu durumda daha yüksek doz kemoterapi yapılabilir ve yan etkiler daha düşük olabilir. Ancak, henüz çok erken dönemde olan bu çalışmanın yöneticisi olan Dr. Dan L.Longo, kanser tedavisi görenlerin, onkologlarına danışmadan oruç tutmamaları konusunda uyarıda bulunmaktadır.

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