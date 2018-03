Kanser İlaçlarının Yan Etkilerine Bitkisel Çözümler

Kemoterapi ilaçlarının oksidatif stres gibi bilinen birçok yan etkisi bulunmaktadır. Yeni yapılan araştırmalar sonucunda ratlarda denenen yeşil çayın, bu yan etkileri ciddi anlamda azalttığı ortaya çıktı.

Ratlarda kullanılan ve böbrek rahatsızlığı oluşturan ratlara, iki hafta süreyle kemoterapi ilacı ile birlikte yeşil çaydan elde edilen “epigallocatechin -3-gallete” maddesi verilerek yapılan gözlemler sonucunda yeşil çay verilmeyen ratlarda kemoterapi ilaçlarının bilenen bir çok yan etkisi ortaya çıkarken, yeşil çay verilen ratlarda yan etkilerin azaldığı ve ilaç etkisinin de arttığı ortaya çıkmıştır.

Antikansorejen bir etkisi olan yeşil çayın kanser hastaları için oldukça önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar “epigallocatechin -3-gallete” maddesi ile kanser ilaçlarının yan etkilerinin ciddi oranda azaldığını iletmektedirler.

KANSERE KARŞI BÖĞÜRTLEN

İçinde “ellagic asit” bulunan böğürtlenin yapılan araştırmalar sonucu içindeki bu asidin kanser ve tümör hücrelerinin kanseri başlamasını ve büyümesini engellediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenden dolayı böğürtlen tüketip doğal çayını içmek kanserli hücrelerle savaşmak adına önemlidir.

Böğürtlen aynı zamanda kanser tedavisi sırasında görülen yan etkilerden şişlik, ağrı, şeker, göğüs ve solunum yolları semptomlarına da iyi gelmektedir.

Ayrıca böğürtlenin yaralara sürüldüğünde iyileşmenin hızlanacağı, kabızlığa iyi geldiği; yaprakları kaynatıldığında diş ve diş etlerine, köklerinin kaynatılıp içildiğinde ise böbreklerdeki taşların düşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

ZENCEFİL VE KANSER

Amerikan Klinik Onkoloji Derneğinin (ASCO) Başkanlığını yapan ve Chicago Üniversitesi kan kanseri uzmanlarından Dr. Richard Schilsky, konuya ilişkin sunumun yapıldığı ASCO toplantısındaki açıklamasında, zencefilin binlerce yıldır mide rahatsızlıklarında kullanıldığını anımsatmıştır. Araştırmaların tedavi sürecinde mümkün olduğu kadar düşük dozda kullanılan zencefilin bu konuda çok iyi sonuç verdiğini gösterdiğini kaydetmiştir.

New York Rochester Üniversitesinde kemoterapi uygulaması yapılan ve mide bulantısına karşı standart ilaç verilen 614 kanser hastasından bir bölümüne plasebo (fonksiyonu olmayan madde), bir bölümüne ise çeşitli dozlarda toz zencefilin kapsül içinde verildiğini anlatan uzmanlar, toz zencefil alan hastaların tümünde mide bulantılarının azaldığının tespit edildiğini belirtti.

Araştırmacılar zencefilin mide bulantısını azaltıcı etkisinin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini kaydetti. Uzmanlar, kullanım miktarına bağlı olarak zencefilin pişirilmiş yiyeceklerle alınmasının da mümkün olabileceğini belirtiyor.

YAN ETKİLERE DİĞER BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Zerdeçal bütün kanserlerde tümörün kanlanmasına mani olan bir etkiye sahiptir. Kanserin damarlanmasının azalması, tümörün büyümesi durduruyor ve metastaz riskini azaltıyor.

Günde 1 çorba kaşığı çörek otu yiyin. Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirir, vücutta mikrop veya tümörle mücadele eden Naturel Killer (NK) hücrelerinin sayılarının artmasını sağlar. Çörek otu yararlı etkilerini gösterebilmesi için öğütülüp toz şeklinde tüketilmeli. Bala, yoğurda karıştırılarak yenebilir.

Kilo kaybınız varsa meyve suyuna ağırlık verin. Ancak meyveleri çok iyi yıkayın. Protein ve karbonhidrat içeren mamalar kullanın. Vücudunuzu güçlendirmek ve tümörü yenmek için portakal, mandalina, nar, ananas ve elma suyunu tercih edin.

Bulantılar için doktorunuza danışarak bir bulantı ilacı kullanın. Birinden fayda görmezseniz ilacınız değiştirilmeli. Bulantı çoksa doktorunuz 2-3 gün damar yoluyla beslenmenizi uygun görebilir. Zencefil, papatya, tarçın, nane, rezene gibi çaylar hem bulantılarınızı azaltır hem de sindirim şikayetlerinize iyi gelir.

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli vitaminlerdendir. C vitamininden zengin portakal, kan portakalı, limon, turunç ve mandalinayı bol tüketin. Hatta bunları kabuklarıyla mikserden geçirdikten sonra güveç içinde kaynatın. Karışımı buzdolabında saklayıp her gün 2-3 kaşık yiyin.