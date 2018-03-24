Kanserde Yeni Dönem “Hipertermi”

Hedefi Kanser Hücresi

Genellikle Amerike ve Avrupa’da 70 yılların başından beri kullanılan bu yöntem Avrupa ve Amerika’da 70’li yıllardan beri uygulanan yöntem, Avrupa’nın birçok noktasında gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle verilen ısı, kanser hücresinin zarının bozulmasını sağlarken aynı zamanda laktik asit birikmesini ve çekirdeğindeki DNA zincirlerinin kırılmasını sağlamaktadır. Hem bu sayede normal hücreler durumdan etkilenmezken bağışıklık hücreleri de canlanıyor. Bu şekilde hipertermi sayesinde kanser hücreleriçökerken bağışıklık hücreleri artıyor.

Tedavinin 4. ayağı Hipertermi

Bakıldığında hipertermi, kanser tedavisinin 4. ayağı aslında. Çünkü kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemlerden sonra hipertermi ayağı gerçekleşiyor. Zaten görüşlere göre de hipertermi tek başına kanseri yenmesi durumu doğru değil. Zaten tedavinin eksik kalan yerlerinde hipertermi devreye giriyor ve bir tamamlayıcı niteliğinde olan bu yöntem bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Hangi Kanser Türlerinde Etkili

Hipertermi, vücut bağışıklığını arttırıyor ve kanserli hücreleri zayıflatıyor. Buna bakıldığında tüm kanser türlerinde iyi olması bekleniyor. Zaten öyle de fakat öne çıktığı bazı kanser türleri var ki bu kanser türlerinde oldukça başarılı. Örneğin, akciğer, meme, kalınbağırsak, prostat, mide, pankreans ve mesane…

Farkedilen Değişim

Yönteme başlandıktan sonra 3 seanstan sonra hastaların ağrılarının azaldığını, iştahının arttığını söylemek mümkün. Zaten bu gibi olumlu durumların yaşanmasından sonra bağışıklığın devam etmesi adına uygulamaya ayda bir sıklıkta devam edilmeli.

Hiperterminin Adımları

Uygulamadan önce hastanın hastalık derecesi belirleniyor. Bu şekilde ısıtma işlemi ya tüm vücuda ya da kanserli bölgeye uygulanıyor ve kanserli hücreler hedef alınıyor.

Yapılan tüm vücut uygulamasında, hastanın yatar pozisyonda olması gerekiyor ve cihazın üstü kapalı olurken tüm vücut ısıtılmaya çalışılıyor. Bölgesel olan hipertermi tedavisinde elektrotlar hastalıklı bölgeye konuluyor.

Hipertermi tedavilerinde hastanın durumuna göre haftada 1 ya da 2 kez bu uygulama yapılıyor. Tüm vücuda 1-2 saat uygulanırken bölgesel uygulama ise bir saat kadar falan sürüyor. Şunu da söylemek gerekir ki hipertermi, kemoterapi ve radyoterapi ile aynı gün içinde de uygulanabiliyor. Kanser tedavisinde hipertermi yöntemi kanserli hastalara iyi bir alternatif oluşturuyor.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Kanser Tedavisinde Hipertermi (Isı Tedavisi) « Sağlığım İçin Herşey

Hipertermi - Memorial

Kanser Tedavisinde İnsülinli Kemoterapi ve Hipertermi