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Kansere bitkisel çözüm ! Kanser İçin Panax Ginseng

Kanserin çağımızın vebası olarak adlandırılması doğru bir yaklaşım aslında. Yavaş yavaş insanları avcuna alan bu hastalık yavaş yavaş da hayatlara son veriyor. Fakat kansere iyi gelen bitkiler olarak birçok şey öneriliyor. Özellikle “Kansere Çözüm Var” adlı kitapla kanseri nasıl yenebiliriz gibi sorularımıza cevap veren uzman doktorların önerdiği bitkilerden biri de Panax Ginseng.

Kansere bitkisel çözüm ! Kanser İçin Panax Ginseng

Kanserin çağımızın vebası olarak adlandırılması doğru bir yaklaşım aslında. Yavaş yavaş insanları avcuna alan bu hastalık yavaş yavaş da hayatlara son veriyor. Fakat kansere iyi gelen bitkiler olarak birçok şey öneriliyor. Özellikle “Kansere Çözüm Var” adlı kitapla kanseri nasıl yenebiliriz gibi sorularımıza cevap veren uzman doktorların önerdiği bitkilerden biri de Panax Ginseng.

24 Mart 2018 Cumartesi 00:43
Kansere bitkisel çözüm ! Kanser İçin Panax Ginseng

Panax Ginseng Nedir?

İnsan şekline benzetilen ve Çincede “insan bitkisi” olarak adlandırılan panax ginseng bitkisi, Asya ve Amerika’da kullanılan büyük kazık köklü, otsu bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin, Japonya, Kore’de yabani olarak bulunmaktadır. Bunun dışında kültürü yani yetiştirilmesi de yapılmaktadır. Çin ginsenginin yanı sıra Sibirya Ginseng’i olarak bilinen bir Ginseng türü daha vardır. Fakat Sibirya Ginseng’i, kökünde ginsenoit adlı aktif maddeyi içermediği için bu orijinal Ginseng olarak sayılmamaktadır.

Panax her şeyi iyileştiren demektir. Panax Ginseng tohumu, Asya ve Amerika’da kullanılan şifalı bir bitkidir. Panax Ginseng’in insan sağlığını iyileştirici birçok etkisi görülmüştür ve kanıtlanmıştır. Bu yüzden özellikle Çin tıbbında çok fazla kullanılan bir bitki olmayı başarmıştır.

Panax Ginseng Faydaları

  • Genel olarak tüm vücudu kuvvetlendirir bir etkisi vardır.
  • Dolaşım sisteminizi düzenler.
  • Prostata karşı olumlu bir etkiye sahiptir.
  • Erkeklerin cinsel gücünü arttırmaktadır.
  • Yapılan araştırmalarda prostat, mide, karaciğer kanserlerine iyi geldiği tespit edilmiştir.
  • Antioksidandır.
  • Kolesterol seviyenizi düşürür. Karaciğeri toksinlerden temizler ve radyoterapide oluşan yan etkileri azaltır.
  • Kalbinizi kuvvetlendirir.
  • Merkezi sinir sisteminizi uyarır ve yorgunluğunuzu giderir. Stres ile baş etmenizi sağlar.

Bu gibi etkilerinin yanında kansere iyi geldiği bilinmektedir Panax Ginseng’in. Özellikle dediğimiz gibi “Kansere Çözüm Var” adlı Hayy kitaptan çıkan eserde doktorların tavsiyesi bir bitkidir. Her şeye bu kadar iyi gelmesi durumu tabii ki panaxı değerli yapan şeyler arasındadır. Prof. Erkan Topuz, Kansere Çözüm Var adlı kitapta “Ginsengler üç çeşittir ama ben akciğer kanseri riskini azalttığı belirlendiği için özellikle panax ginseng tavsiye ediyorum” demiştir.

Panax Ginseng, kanser konusunda kişilere çözüm getiriyor. Bu bitkinin neler yapabildiği ortada. Uzmanların da bu bitkiyi akciğer kanseri açısından tavsiye etmeleri de onun değerli bir bitki olduğunun gerçeğinin bir yansıması gibi. Bu yüzden bitkinin neye iyi geldiğini, panax ginseng zararları var mı,  akciğer kanseri açısından kişilere yardımcı olması nasıl gerçekleşiyor bilmek gerekli.

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