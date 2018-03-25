Kansere Çözüm Kaynağı ! Reishi mantarı

Çin İmparatorları tarafından kutsal şifalı bitki olarak tanımlanan Reishi Mantarı uzun dönemli kullanımında, yaşam süresini arttıran “Cennetin bitkisi " olarak ifade edilen Reishi Mantarı (kanser tedavisi reishi), sahip olduğu mucizevi özellikleri ile doğanın insanoğluna sunduğu faydaları göz önüne seriyor!

Reishi Mantarı, bir çok kanser türüne karşı koruma yayardımcıdır. Özelikle;

Akciğer Kanseri

Meme Kanseri

Prostat kanseri

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Kan akış hızını dengelediği için kan dolaşımını düzenler.

Kan basıncını ve kan şekerini düşürücü etkisi vardır.

Solunum sistemini, boşaltım sistemini ve dolaşım sistemini düzenler.

Karaciğeri fizyolojik ya da biyolojik olumsuz etkilerden korumaktadır.

Cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Strese ve uykusuzluğa iyi geldiği kanıtlanmıştır.

Vücutta alerjik reaksiyonların oluşmasını engeller.

Genel olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği ve kan dolaşımını düzenlediği için sağlıklı bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur.kanser tedavisi reishi ile her şey çok daha güzel olacak

Neden Reishi Mantarı

Vücudumuzun vazgeçilmez yaşam kaynağı olan beyaz kan hücrelerinin çoğalmasında en etkili ürün Reishi Mantarıdır! Reishi Mantarı başta bağışıklık sisteminde ana görevi vücuda giren virüs, bakteri ve diğer mikroplar gibi patojenleri belirleyip bunları vücuda herhangi bir zarar vermeden yok etmektir. Akyuvarlar hastalıklara karşı vücudun birincil savunma mekanizmasını oluşturur, fakat kronik ve kötü huylu hastalıklara karşı etkisiz kalmaktadır. kanser tedavisi reishi ile size bu süreçte yardım edecektir. Resihi Mantarı Antibiyotik İlaçlarının Yan etkilerini Yok Eder! Vücudun bağışıklık sisteminde bir aksama oluşmaya başlarsa, vücuda giren tüm patojenler hastalıklara sebep olmaktadır. Bunlarla mücadelede, antibiyotik, antiviral ve antifungal ilaçlar kullanılabilir. Ancak bu ilaçlar hastalığa iyi gelmesine rağmen, yan etkileri de vardır. Reishi Mantarı kullanımı ile bu problemler ortadan kalkar. Reishi Mantarının içinde yüksek seviyede Organik Germanyum, Triterpen ve polisakkarit bulunmaktadır. Bu aktif bileşenler bağışıklık sistemi hücrelerinin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Reishi Mantarının Etkileri

İnsan metabolizmasının bağışıklık siteminden beyaz kan hücreleri sorumludur. Beyaz kan hücrelerinin monositler, nötrofil, makrofaj gibi birçok değişik tipi bulunmaktadır. Reishi Mantarının aktif bileşenleri bu bağışıklık hücrelerinin sayısını çok kısa sürede artırmaktadır. Kandaki makrofaj hücreleri vücudun kendi doğasının dışında her türlü yabancı maddeyi, mikropları, virüsleri, tümör hücrelerini kuşatarak sarmakta ve onları yiyerek yok etmektedir.

Reishi Mantarı ile vücudun güçlenmesi sonucu dinçlik kazanılmaktadır. Bu durum tümörlerin ortaya çıkmasını önlemektedir. Reishi Mantarında bu nedenden dolayı antiviral, antibakteriyel, antihistaminik, ateş düşürücü, yaşlanmayı geciktirici özellik bulunmaktadır.

Reishi Mantarı, pankreasın düzgün çalışmasını sağlayarak kandaki şekerle, insülin seviyesinin artışını engelleyebilmektedir. Reishi Mantarı, yüksek tansiyonun ( hipertansiyon ) düşürülmesinde kullanılmaktadır.

Reishi Mantarı kolestrolün düzenlenmesinde son derece faydalıdır. Birikmiş yağ ve kolesterolü azaltarak kan damar tıkanıklıklarının temizlenmesine, kan akışını kolaylaştırarak, kalbin kan basıncının azaltılmasına, kötü kolesterol (LDL) düşürülmesine, iyi kolesterol (HDL) yükseltilmesine, kanı sulandırıp pıhtı oluşumunu önleyerek, kalp krizi riskinin azaltılmasına, kan ile hücrelere taşınan oksijen ve besin miktarının arttırılmasına yardımcı olmaktadır.

Reishi Mantarı kullanımı ile yaşlanma sonucunda oluşan osteoporoz, artrit ve artroz gibi eklem rahatsızlıkları, kemik kırılmaları gibi rahatsızlıkları minimum seviye iner. Kas ve kemik erimesi gibi istenmeyen semptomların önlenmesinde, kemik erimesi hızının azaltılmasında, eklem iltihaplanmasının giderilmesinde, yardımcı olur.



Reishi Mantarı; toksinlerin etkisizleştirilmesi için böbreklerin güçlendirilmesine, idrardaki proteinin azaltılmasına ve kolesterolün düşürülmesine, prostat spesifik Antijen seviyesinin düşürülmesine, böbreklerin düzenleyici fonksiyonlarının düzenlenmesine, yardımcı olur.

Reishi Mantarı içeriğindeki Adenosin maddesi sinirsel gerginlik içinde olan hastalarda, rahatlamaya neden olmaktadır. Sürekli kullanımda stres seviyesinin ciddi oranda azalmasına, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu sorunlarının giderilmesinde,

hafızanın güçlendirilmesinde, alzheimer rahatsızlıklarının tedavisinde, beyin sarsıntısı etkilerinin giderilmesinde, depresyon ve sinir bozukluğu rahatsızlıklarının tedavisinde, yardımcı olmaktadır.

Reishi Mantarının Yan Etkileri

Günlük yaşamı sağlıklı sürdürmek,

Vücudumuzun doğal savunma mekanizmasını güçlendirerek olumsuz etkilere karşı korumak,

Yaşın ilerlemesi sonucu oluşan problemlerin önüne geçmek,

Bağışıklık, sinir, dolaşım, solunum, boşaltım, kas ve kemik sistemlerini güçlendirmek,

Yüksek tansiyon, kolesterol, diabet (şeker hastalığı), bronşit, prostat gibi problemlerle baş etmek,

Kanser, karaciğer bozuklukları, hepatit, HIV/AIDS gibi hastalıklardan korunmak ve bu hastalıklarla savaşmak, konularındaki faydalarını kanıtlıyor.

İlaç değil %100 bitkisel bir gıda takviyesidir.

5 yaşından küçükler, hamile ve emziren bayanlar ve ürün bileşenlerinden herhangi birine alerjisi olanların doktora danışarak kullanmaları tavsiye edilmektedir.

- Zararlı kimyasal, alkol ve uyuşturucu maddeler içermez.

- 25C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Haricen kullanılır.

- Herhangi bir kimyasal madde içermeyip tamamen bitkiseldir.

Resihi Mantarı Antibiyotik İlaçlarının Yanetkilerini Yok Ettiği Gözlemlenmiştir!

Reishi Mantarını Kimler Kullanabilir ?

Yüzyıllar öncesine tıbbın bir alternatifi olan alternatif tedavi yöntemleri arasında kendini bulan Reishi mantarı her daim hastalara umut dağıttı. Bağışıklık sistemini güçlendirerek tüm hastalıklara karşı vücudun önlem almasını sağlayan ölümsüzlük mantarıartık günümüzde de alternatif tıbbın en büyük yardımcısı olmuştur. Peki reishi mantarını kimler kullanabilir? Resihi mantarı genelde kanser tedavisinde kullanılmaya başladı. Özellikle son yıllarda göğüs kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri gibi ciddi kanser türlerinde denendiğini ve tedavi süresine fazlasıyla yardım ettiğini fazla umudu olmayan vakalarda bile iyileştirici etkisi gözlemlenmiştir. Bu yüzden uzun yıllar boyunca Japonya ve Çin başta olmak üzere Amerika’da da pek çok doktor tarafından kullanılmaya başlanmış hastanın tedavi sürecine Resihi mushroom da eklenmiştir. Yapılan bir çok araştırmada hastaların üzerinde de deneyimlenen Reishi Mantarı’nın beyin tümörünü de küçülttüğü gözlemlenmiştir. Beyin tümörü olan hastalara da iyi geldiği yardımcı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ganoderma lucidum olarak da bilinen ve yüzyıllardan beri alternatif tıbbın en büyük yardımcısı olarak kullanılan reishi mantarı; Çin tıbbının bize verdiği verilere göre insanın beş anahtar organına nüfuz etmektedir orada etkili olmaktadır. Örneğin kalp, karaciğer, akciğer, pankreas ve böbrek gibi organlara etki ederek buralarda oluşan hastalıklara karşı önleyici bir rol üstlenmektedir. Reishi mantarı faydalarıbunlarla kalmamaktadır. Özellikle insanın solunum, dolaşım sinir, sindirim, endokrin, hareket sistemlerine etki eden reishi mantarı, bunun dışında yapılan cerrahi, tıbbi, pediatrik, jinekolojik müdahalelerden sonra iyileştirme sürecini hızlandırmaktadır. Tüm bu yararlarına ek olarak bağışıklık sistemini güçlendiren ve sağlıklı yaşam için bir adım atmamızı sağlayan resihi mantarı tüm yaşamsal faaliyetlerimizi destekleyen bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır.

Reishi mantarını kimler kullanabilir sorusu aslında biraz muallaktadır. Bu kadar yararı olan bir mantarın taliplisi de çoktur aslına bakılırsa. Uzun yıllar hastalıklarla uğraşan insanlar için bir umut kapısı olan reishi mantarı, tüm hastalıkların temelini oluşturan bağışıklık sistemindeki bozulmayı engellemektedir. Bağışıklık ne kadar güçlüyse sağlıklı yaşam da o kadar olasıdır. Bu yüzden reishi mantarı zararları yerine yararlarına bakmak daha doğal ve olması gerekendir.

Reishi Mantarı Kullannıcı Yorumları

Vücudun bağışıklık sisteminde bir aksama oluşmaya başlarsa, vücuda giren tüm patojenler hastalıklara sebep olmaktadır. Bunlarla mücadelede, antibiyotik, antiviral ve antifungal ilaçlar kullanılabilir.

Ancak bu ilaçlar hastalığa iyi gelmesine rağmen, yan etkileri de vardır. Reishi Mantarı kullanımı ile bu problemler ortadan kalkar. Reishi Mantarının içinde yüksek seviyede Organik Germanyum, Triterpen ve polisakkarit bulunmaktadır. Bu aktif bileşenler bağışıklık sistemi hücrelerinin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Hüseyin Erge

Öncelikle Merhabalar. Kimsenin başına kanser gibi bir hastalığın gelmemesi için dua ediyorum. Babama yaklaşık bundan 3 buçuk ay evvel akciğer kanseri teşhisi kondu. Erken tanı ile durumu biraz daha hafifletmiş ve çok sevinmiştik çünkü kanser vücuda tam olarak yayılmadan teşhis konmuştu. Tabii hemen tedavi süreci başladı. Kemoterapi konusunda biraz tedirgindik. Sancılı bir süreç bizi bekliyordu. Bu süreç boyunca doktorumuzun da önerdiği üzere babam, Reishi Mantarı kullanmaya başladı. Anladığım kadarıyla neredeyse tüm doktorların tavsiye ettiği bir ürün olmuş. Babama çok katkısı olduğunu söyleyebilirim. Hala da kullanıyor. Çünkü bu süreci böyle atlatacağız. Onun tekrar eski halini alması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İyi günler ve teşekkürler.

Serin Pamuk

Merhaba. Bana meme kanseri teşhisi konduğundan beri 3 haftada bir kemoterapiye gidiyorum. Kemoterapinin bilindiği üzere birçok yan etkisi var. Bu yan etkiler gece uykularımın kaçmasına neden oluyor. Doktorum bu yan etkileri azaltıcı etkisi olmasıdan dolayı ve tümörleri küçülteceği konusunda emin olduğu için bir destek ürünü olarak Reishi Mantarını önerdi. Ve sanırım tedavide olumlu sonuçlar alıyoruz. Teşekkürler.

Yıldız Şener

Reishi Mantarı’nın kansere karşı koruyucu olduğunu internetten okudum. Neredeyse yediğimiz her şey kanserojen içeriyor. Uzmanlar sürekli uyarıyorlar hormonlu şeyler yemeyin diye. Ama bu pek de mümkün olmuyor şu çağda. Böyle destekleyici ve koruyucu ürünler fayda sağlayabilir bence. Ben de sipariş etmeyi planlıyorum.

Furkan Şentürk

Abime kolon kanseri teşhisi koyulduğundan beri ailece bu sorunun üstesinden nasıl kalkabiliriz diye düşünmekteyiz. Kendisi bu hastalığı yenmek için elinden gelen her şeyi yapıyor aslında. Yediklerine, içtiklerine dikkat ediyor. Kemoterapisi de gayet güzel ilerliyor ve güzel sonuçlar alıyoruz. İnternette Reishi Mantarı’nın kansere iyi geldiğini falan okudum. Acaba sipariş etmeli miyiz? Bundan sonrası için bize yardımcı olur mu merak etmekteyim. Kanserli hücreleri yok ettiği yönünde yazılar var çünkü. Kullanan arkadaşlar cevap yazarsa çok sevinirim. İyi günler.

Hande Kocakaya

Bu illet hastalık artık o kadar yaygınlaştı ki benim de ailemin içine kadar girdi. Dayıma kanser teşhisi konalı daha çok bir zaman olmadı. Bu hastalığı nasıl atlatacak bilemiyoruz. Radyoterapiler, kemoterapiler bu işe çare olacak mı? Umutsuz değiliz ama çok sıkıntılıyız. Bu yüzden farklı tedavi yöntemlerine de yönelmek istiyoruz açıkçası. Özellikle Reishi Mantarı’nı her yerde duyuyorum ve sanırım doktorunun da önerisini aldıktan sonra Reishi Mantarı kullanması çok iyi olacak. Faydalarına bakılırsa kanser üzerinde olumlu sonuçlar vereceği aşikar. Umarım her şey istediğimiz gibi olur ve bu hastalıktan kurtulur dayım.