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Kansere Radyocerrahi Yöntemi

Radyocerrahi, radyofrekans dalgaları ile yumuşak doku üzerinde yapılan kesme işlemidir. Basınç gerektirmemektedir. Çünkü radyo dalgaları, hücreleri buharlaştırıp kesme etkisi göstermektedir. Aslında bakıldığında bu yöntem hücrelerde daha az tramavaya neden olmaktadır. Aynı zamanda radyocerrahi, daha az post-operatif rahatsızlıkla cerrahi yöntemin uygulanması biçimidir. Bu şekilde çalışan radyocerrahi kanser tedavisi için bir alternatih oluşturuyor.

Kansere Radyocerrahi Yöntemi

Radyocerrahi, radyofrekans dalgaları ile yumuşak doku üzerinde yapılan kesme işlemidir. Basınç gerektirmemektedir. Çünkü radyo dalgaları, hücreleri buharlaştırıp kesme etkisi göstermektedir. Aslında bakıldığında bu yöntem hücrelerde daha az tramavaya neden olmaktadır. Aynı zamanda radyocerrahi, daha az post-operatif rahatsızlıkla cerrahi yöntemin uygulanması biçimidir. Bu şekilde çalışan radyocerrahi kanser tedavisi için bir alternatih oluşturuyor.

24 Mart 2018 Cumartesi 14:57
Kansere Radyocerrahi Yöntemi

En büyük avantajlarından biri de elektrodlar işlem sırasında kendi kendini sterilize etmektedir. Bu Konu hakkında Radyasyon Onkoloğu Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu, radyocerrahinin kanser tedavisi için daha iyi bir yöntem olduğunu savunuyor. Çünkü radyocerrahi cihazlarının yaydığı ışınlar, tümörün şekline göre şekil aldığından dolayı çevresindeki sağlıklı hücrelere hiç bir zarar vermeden sağlıklı bir şekilde kalmalarını sağlayan alternatif bir yöntemdir demektedir.

Prof. Abacıoğlu, Radyocerrahi destekli TrueBeamSTx, adı verilen cihazın kanser tedavisinde önemli avantajşar sağladığını belirtiyor ve şunu ekliyor:  “Bu cihazla hastaya hem günde sadece birkaç dakikalık tedavi imkânı sunuluyor hem de yaşam kalitesinden ve alışkanlıklarından vazgeçmeden tedavi olma fırsatı veriliyor. Sistem beyindeki, omurgadaki ve diğer bölgelerdeki kötü ve iyi huylu tümörler için hassas ve kişiselleştirilmiş tedavi özelliği ile dikkat çekiyor” diye ifade ediyor.

Bu radyocerrahi cihazı cerrahi müdahale için uygun olmayan operasyonel işlemlere uygun olmayan hastalar için de bir alternatif oluşturduğunu söylemek mümkün. Sadece kanserli hücreleri hedef alan radyocerrahi yöntemi, hastanın görme, duyma gibi hayati duyularına zarar vermiyor ya da bu riski en aza indiriyor. Bu yöntemin pek çok yöntemden farklı olarak hastanın bedensel hareketlerine ve solunumuna adapte edilebilen bir yöntem. Bu yöntem ile cerrahi müdahale yapan doktor,akciğerler veya kalp gibi hayati organların istenmeyen dozları almadığından emin olmasına da yardımcı oluyor.

Yapılan açıklamaya göre cihaz, hedefe yönlendirilmiş olduğu için yüksek hassasiyetle çalışıyor ve bunun için de bir yazılıma ihtiyaç duyuor. özel bir yazılımla desteklenen cihazın doz hesaplaması sadece birkaç dakika sürüyor. Bu yazılımla beraber, tüm onkologlar, web tabanlı bir ağ üzerinden birbirleriyle iletişime geçebiliyor ve böylece hastaya her yerde ve her zaman uzman bir ekip tarafından tedavi imkanı sunuyor. Bu şekilde radyocerrahi de kanser hastaları için bir umut ışığı oluyor.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Cyberknife | Acıbadem Sağlık Grubu

Radyocerrahi Nedir? İşlem Nasıl Gerçekleştirilir?

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