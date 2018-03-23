Kemik Ağrıları kanser habercisi mi?

Kemikte oluşan tümör ile başlayan kemik kanseri yetişkinleri etkilediği gibi gençleri de tehdit ediyor. Önemli bir hastalık olan kemik kanserinde erken teşhis ve tanı oldukça önemli. Erken dönemde teşhisiyle hayati tehlikeleri en aza indirmeyi başaran tedavi yöntemleri ve cerrahi girişimler günümüzde oldukça gelişmiştir.

Kemik Kanserinin belirtileri nelerdir?

Kemik kanseri ilk dönemde kendisini vücuda yayılan ağrılar şeklinde göstermeye başlar. En çok kol ve bacaklarda meydana gelen bu hastalığın belirtilerini yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurmanızda fayda var.

Kemik kanseri olan bölgede kemikte şişlik görülür. Bu şişlik tümördür ve şişliğin büyüklüğü vücuda ağrılara neden olabilir. Kemik kanseri kemikli bölgeyi güçsüz bırakacağından kemikler kırılmaya dayanıksızdır ve çabuk kırılır. Peki, kemik tümörlerinde sık görülen kanser türlerinelerdir?

Multiple Myeloma: Bu kanser türü birinci derecede sık görülen kanser türlerindendir. Genelde 50-70 yaş arası hastalarda görülür.

Osteosarkoma: İkinci derecede sık görülen kemik kanseri türlerindendir. Ergenlik döneminde rastlanan bu hastalık genellikle diz bölgesinde ortaya çıkar.

Ewing’s Sarkoma: Bu kemik kanseri türü geniş yumuşak doku kitlesi ile kemik harabiyeti meydana gelir. Vücutta en sık görülen bölgeler üst ve alt uzuvlar, leğen kemiği ve göğüs kafesidir.

Kondrosarkoma: 40-70 yaş arası kişilerde saha sık rastlanır. Kalça bölgesi, leğen kemiği ve omuzda kitle oluşturur.

Yukarıda derecelendirilen kemik tümörleri olan çoğu hastada ağrı vardır. Kiminde sızı olarak adlandırılan şekilde sürekli de olabilir. Kişi dinlenmiş olduğu halde bile ağrıları devam eder. Gece saatlerinde ağrılar daha da şiddetlenir. Bazı tümörler ateş ve gece terlemeye sebep olurken, kimisinde ağrısız kitle olarak da belirebilir.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Kemik Kanseri (Tümörü) Belirtileri ve Tedavisi - Sağlık Rehberi

Kemik Kanseri: Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi | Kanser Tedavisi

Primer Kemik Kanserinin 5 Belirtisi - Sağlığa bir adım