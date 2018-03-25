Kemoterapide Reishi Mantarının Önemi

Tam olarak sadece kanserli hücreye focuslanan bir tedavi sürecinin gelişmediği çağımızda bu ne yazık ki sağlam hücrelerin de ölümüne yol açmaktadır. Bu durum da belli sorunları beraberinde getirmektedir saç dökülmesi vb. İşte bu yüzden Reishi mantarı bu konuda kişilere yardımcı olmaktadır. Kanserli hastanın kemoterapi sürecine katkıda bulunabilecek bir bitki olarak karşımıza çıkan Reishi mantarı, bu süreçte önemli bir rol üstleniyor.

Ölümsüzlük mantarı olarak nam salan Reishi mantarının faydaları bununla sınırlı kalmıyor. Radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarda iyi sonuçlar vermektedir. Bağışıklık sisteminini güçlendirdiğine inanılan ölümsüzlük mantarı reishi bunun yanı sıra metabolizmayı hızlandırıyor. Kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Hipertansiyon konusunda kişilere yardımcı oluyor. Kanser bitkisel tedavi olarak öne sürebileceğimiz Reishi kanser hastalarının yüzünü güldürecek cinsten. Karaciğer problemleri, mide rahatsızlıkları, hepatit b gibi hastalıklara bitkisel tedavi olarak sunulan Reishi mantarı, aleriji ve astımı iyileştirici, hücre genleştirilmesi gibi durumları iyileştiren bir bitki olarak karşımızda. Halsizlik, uykusuzluk, stres durumlarında sakinleştirici, sedef hastalığı gibi değişik rahatsızlıklarda da Reishi mantarının faydaları mevcuttur.

Reishi mantarının zararları var mı diye soruyorsanız kanıtlanmış herhangi bir zararının olduğunu söyleyemeyiz. İçerisinde bulunan beta glükon sayesinde ki bunlar polisakkariddir ve yine içerisindeki gonoreik asit sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici bir bitki olmayı başarmıştır. Reishi mantarı, hem akyuvarları güçlendirmekte hem de vücuda dışarıdan gelen maddelere karşı korumaktadır. aslında vücudun bağışıklığını güçlendirerek bir nevi tüm hastalıklara geçit vermez bir bitki olarak da tanımlamak mümkün. Reishi mantarı, Amerika’da AİDS tedavisinde de kullanılmaktadır.

Yapılan araştırmalarda da kanserli farelere normal yiyecek ve reishi mantarı ekstresi verilmiştir. Reishi mantarını yiyen kanserli farelerin büyük bir kısmı hayatta kalmayı başarmıştır. Zaten kemoterapinin olumsuz etkilerini de ortadan kaldırmaya yardımcı olan reishi mantarı kanserli hastalar için bir umut ışığı olmuştur. Bu da kemoterapide Reishi mantarının önemini görmemizi sağlıyor.