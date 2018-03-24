Estetik Çözümler

Kemoterapinin yan etkilerinden olan saç dökülmesi özellikle kadınların en sıkıntı yaşadığı şeylerden biri. Kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinden olan saç dökülmesi ilaca ve doza bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yapılan klinik araştırmalarda kemoterapinin yan etkilerinden olan saç dökülmesini kafa derisini soğutarak önlenebildiği gösteriliyor. Bunun için de kişi için özel üretilmiş tedavi sırasında kepler kullanılmakta.

Kafa derisini soğutmadaki asıl amaca gelirsek ana hedef, kafa derisini besleyen damarları daraltmak ve oraya giden kemoterapi ilaçlarının miktarını azaltmak böylece buradaki hücrelerin metabolizması yavaşlatılıyor. Bunun yanı sıra meme kanserinde kadınların memelerinin alınması da büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Meme ameliyatı geçiren hastalar da protez memelerle ya da dolgulu sütyenlerle estetik görünüm kazanabiliyorlar.

İştah ve Kilo Kaybına Çözümler

Kemoterapinin yan etkileri nasıl azaltılır diye soruyorsanız özellikle beslenme konusunda dikkat etmeniz gereken birçok nokta var. Kemoterapi sırasında ağrılar, mide bulantıları, kabızlık, depresyon, yutma güçlüğü gibi birçok sorunla karşılaşacaksınız. İştahınızda bir azalma hissettiğiniz anda porsiyonları küçültmek yerinde olacaktır. Az az ve sık sık yemek kişiyi rahatlatacaktır. Özellikle ağızda bazı yaralar oluştuysa ve yemek güçlüğü çekiyorsanız yemeklerinizi blenderdan geçirerek püre haline getirmeli ve öyle beslenmelisiniz. Eğer besin tüketimi tam olarak kesildiyse hekiminiz hazır mama tüketimine başlamanızı önerebilir.

Kemoterapinin Yan Etkilerini Azaltmak İçin

Sağlıklı Beslenmek Adına

Kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için beslenmeye oldukça önem verilmeli

• Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için antioksidan özelliği olan A, C, E vitaminleri ile çinko ve selenyum minerallerini içeren besinlerin tüketilmesi gerekmektedir.

• Omega 3 açısından zengin olan balık, ceviz, badem gibi besinler tüketilmeli.

• Kurubaklagillerin içinde yeterince çinko ve selenyum vardır. Bunların haftada en az 1-2 kere tüketilmesi gerekir.

• Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmekte fayda var. Enerjinizin artması için

• Özellikle kabuklu yiyecekler besin değerlerini kaybetmemeleri için soyulmadan yenilmelidir.

• Günlük posa tüketiminizi 25-30 gram arasında olmalı. Bunun içinde tam buğday ekmeği, çavdar, kepekli ekmekler tercih edilmeli.

• Her gün en az 1,5 litre su tüketilmesi gerekmektedir.

• Kesinlikle şarküteri ürünleri tüketilmemeli turşu, konserve, sosis, salam, hazır çorba, acılı baharatlar, hazır meyve suyu gibi yiyeceklerin tüketimi ne kadar aza indirilirse o kadar iyi.

Kemoterapinin yan etkileri kişiyi olumsuz etkilemekte. Eğer bu şekilde sorunlar yaşıyorsanız mutlaka bu önerilere uymanızda fayda var. Kemoterapinin zararları yan etkileridir. Bu yüzden öneriler biraz olsun rahatlamanızı sağlayacaktır.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Tedavide Yan Etkiler - Kanser Hastanesi - Medical Park

Kemoterapi Nedir, Nasıl Uygulanır, Yan Etkileri Nelerdir?

KEMOTERAPİ YAN ETKİLERİ