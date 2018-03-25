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Kolesterole Reishi Mantarı

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki kolesterol yaşam için gerekli olan bir maddedir. Fakat vücutta fazla bulunması, belli başlı ciddi problemlere neden olabilmektedir. Bu yüzden kolesterolü düşürmek için kullanılan, onu dengede tutan Reishi mantarı, vücudun bu gibi problemlerle karşı karşıya kalmasını engelliyor. Mum kıvamında yağımsı bir özellikte olan kolesterol, vücudun birçok yerinde zaten bulunmaktadır.

Kolesterole Reishi Mantarı

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki kolesterol yaşam için gerekli olan bir maddedir. Fakat vücutta fazla bulunması, belli başlı ciddi problemlere neden olabilmektedir. Bu yüzden kolesterolü düşürmek için kullanılan, onu dengede tutan Reishi mantarı, vücudun bu gibi problemlerle karşı karşıya kalmasını engelliyor. Mum kıvamında yağımsı bir özellikte olan kolesterol, vücudun birçok yerinde zaten bulunmaktadır.

25 Mart 2018 Pazar 13:05
Kolesterole Reishi Mantarı

Örneğin, beyin, sinirler, akciğer, karaciğer, kalp başta olmak üzere vücudumuzun her yerine konuşlanmıştır. Vücut, kolesterolü kullanıp hormon, D vitamini ve yağları eriten safra asitlerini üretmektedir. Bu yüzden vücutta kolesterol olması gereklidir. Çok az miktarda da olsa kanda biraz kolesterol bulunmalıdır. Fakat fazla miktarda olan kolesterol, kan damarlarında birikerek damarların sertleşmesine daralmasına yol açar. Damar daralmalarında, damar duvarlarına biriken tek madde tabii ki sadece kolesterol değildir.

Akyuvarlar, kan pıhtısı, kalsiyum da damar duvarında biriken maddelerdendir. Arteriyoskoz adı verilen halk arasında damar sertliği, damar kireçlenmesi olan bu rahatsızlık, damarın işlevini düzgün yerine getirememesine neden olur çünkü kolesterol, vücudun neredeyse tüm organlarında bulunur ve bir görev için vardır fakat fazlalığı da zararlıdır. Kanın taşınmasına damar duvarını tıkayarak engel olan kolesterol, göğüs ağrısı, kalp krizi, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği gibi ciddi problemlere yol açabilir. Kolesterole ne iyi gelir gibi birçok soru oluşabilir kafanızda. Yüzyıllarca insülin dengeleyici, kansere karşı koruyucu olarak alternatif tıpta kullanılan Reishi mantarının faydaları arasında kolesterole de iyi gelmesi var. Kolesterol yağımsı bir maddedir ve bilindiği üzere yağ suyun içinde çözülmemektedir. Kolesterole kesin çözüm gözüyle bakılan Reishi mantarının daha birçok hastalığa iyi geldiği düşünülmektedir. Kolesterol, su özelliği taşıyan onun niteliklerinde olan kanda çözünmemektedir. Kanda kolesterolün çözülebilmesi için karaciğerde bir proteinle birleştirilir. Buna da liporotein adı verilmektedir.

Kolesterole Reishi Mantarı

Lipoproteinler değişik tiptedirler. Düşük ve yüksek yoğunluklu lipoproteinler vücudumuzda yer almaktadır. Düşük olan kötü, yüksek olan da iyi kolesterol olarak adlandırılmaktadır. İşte bu yüzdendir ki kötü huylu kolesterole karşı Resihi mantarı iyi gelmektedir. Çünkü kolesterol yoğunluğunu azaltan Resihi mantarı, vücudun gereksinim duyduğu kolesterole dokunmaz. Kolesterole bitkisel çözüm olarak karşımıza çıkan Reishi mantarının daha birçok şeye iyi geldiği bilinmektedir.

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