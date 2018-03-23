Yapılan araştırmalarda da kalın bağırsak kanserinin sanayileşmiş ülkelerde daha çok görüldüğü tespit edilmiş. Yağlı, yüksek kalorili ve posa içermeyen gıdalar kolon kanserini tetikleyen riskler arasında ve şu da belirtiliyor ki kesin olmasa da lifli gıda tüketimi kolon kanseri riskini daha aza düşürüyor. Bağırsaktaki zehirli maddeleri temizlemesiyle besinler arasında önemli bir yere sahip olan lifli gıdalar örneğin brokoligibi sebzelerde olan ve kanserojen etkenleri yok ettikleriyle bilinirler.

Kolon Kanserini Önlemek Adına

Kolon kanserinden korunma yolları olarak yapılan öneriler kişilerin yapması çok da kolay şeyler bakıldığında. Beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi bunların başında gelebilir. Kolon kanserine iyi gelen yiyecekler yapılan araştırmalarla çok da kesin olmamakla beraber bilinmektedir. Örneğin kalsiyumun kalın barsak kanserinden korunmada faydası olduğunu bu yüzden kalsiyum açısından zengin süt, yoğurt gibi gıdaların tüketilmesi, A,C,E vitaminlerinin ve çinkonun kansere koruyucu olduğunu bilmek ve tüketmek gerekliliğinin biliyor olmamız gerekli.

Yine yapılan araştırmalarda kesin olmamakla beraber aspirinin ve benzeri ilaçların kansere neden olan poliplerden kurtulmak için iyi bir seçim olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra zaten bildiğimiz üzere düzenli spor yapmak, egzersiz yapmak kansere karşı alınan önlemlerin başında geliyor.

Genetik Faktörler de Önemli



Alkol ve sigaranın içilen miktara da bağlı olarak kanseri tetiklediği bilinmektedir. İçilen alkol ve sigara miktarı kansere yakalanma yolunda bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra demir ilacı kullanan beraberinde alkol alan kişilerin kansere yakalanma olasılığını arttırdığını söylemeliyiz.

Genetik yolların bu konuda etkili olduğunu söylemek gerekir. Akrabalarında kolon kanseri bulunan kişilerin bu kansere yakalanma risklerinin, diğer kişilere göre 2 ile 4 kat fazla olduğunu bu nedenle akrabalarında kolon kanseri olan kişilerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulamak gerekir. Bunun yanı sıra ülseratif kolit ve Chron hastalığı olan kişiler kansere yakalanma konusunda daha da şansızlar. Bu hastalıklarla uğraşan kişilerin düzenli olarak kontrollerinin yaptırmaları gerekmektedir.

Kolon kanserinin sebepleri arasında yer alan bağırsakta oluşan poliplerin kansere dönüşmeden tespit edilmesi gerekmektedir. Hiç bir şikayetiniz olmasa bile mutlaka bağırsak taramalarının yapılması gerekmektedir. Bu da dışkıda gizli kan taraması, 5 yılda bir kolonoskopi ile yapılabilir. Eğer bir sorun varsa kolon kanseri tedavisi hemen başlar ve kolon kanserinden kurtulma şansı erken tanıyla biraz daha artar.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Kolon (Bağırsak) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Kolon Kanseri - Kanser Hastanesi

Bağırsak (Kolon) Kanseri