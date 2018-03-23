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Kolorektal Kanserinde Erken Teşhis!

Kolorektal kanser halk arasında kalın bağırsak kanseri olarak bilinmektedir. Kolorektal kanser; akciğer, meme ve prostattan sonra en sık rastlanan kanser türleri arasındadır.

Kolorektal Kanserinde Erken Teşhis!

Kolorektal kanser halk arasında kalın bağırsak kanseri olarak bilinmektedir. Kolorektal kanser; akciğer, meme ve prostattan sonra en sık rastlanan kanser türleri arasındadır.

23 Mart 2018 Cuma 15:24
Kolorektal Kanserinde Erken Teşhis!

Uluslararası On Klinik Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Kadir Uskuay ve Op. Dr Ali Tuna, kolorektal kanserinin en sık ölüme neden olan kanser türleri arasında ikinci sırada yer aldığı konusuna dikkat çekiyor.

Belirtileri hemoroit hastalığına benziyor

Bu kadar ölümcül sonuçlar doğurabilen ve yaygın olan bu kanseri türünde hastalığın tedavisinde geç kalınmasının sebepleri arasında; hastaların umursamazlığı, korkusu, utanma duygusu gibi sebepler yüzünden uzman bir doktora başvurmamaları yer almaktadır. Kolorektal kanser belirtileri anal bölgede görülen özellikle hemoroit gibi bazı rahatsızlıkların belirtileriyle birbirine benzemektedir.

Hasta şikayetlerinin incelenmesi şart

Hasta şikayetlerinin olası bir hemoroitten kaynaklanıp kaynaklanmadığının anlaşılabilmesi için bir doktora başvurması ve bu şekilde kanserin erken aşamada teşhisinin konulup, tedavisinin yapılarak, hastanın kurtulma şansı artmaktadır. Kolorektal kanser nedir diye merak edenler olabilir. Kalınbağırsak kanserlerinin yüzde 40 ile 60 oranında bağırsağın son 15 ile20 cm ’inin de oluşlan bir kanser türüdür.

Hastanın şikayetleri üzerine hemoroit tedavisine başlanmadan önce tanının konulabilmesi için, 10 ile 15 dakika içerisinde ameliyata gerek duyulmadan gerçekleştirilen anoskopi-rektoskopi yöntemi ile hastanın proktolojik muayenesi yapılarak, kalın bağırsağın son 15 ile 20 cm ’i özel görüntüleme sistemleri sayesinde değerlendiriliyor ve bunun sonucunda da hemoroit değilse eğer, kanser tanı ve tedavisine geçiliyor.

Kalın bağırsak kanseri belirtileri

Dışkılama alışkanlığında ishal ya da kabızlık gibi değişiklikler, dışkılamada zorluk, sürekli karın ağrısı, ağrılı dışkılama, gaz çıkaramama, kansızlık, dışkıda kan, ani kilo kaybı, devam eden bulantı, yorgunluk ve kusmalar kalın bağırsak kanserinde en sık görülen belirtiler arasındadır.

Kalın Bağırsak Kanseri nasıl tedavi edilir?

Kolorektal kanserinin tedavisi genellikle cerrahi, Kemoterapi veya ışın yani radyasyon tedavisi ile gerçekleştirilmektedir. Biyolojik tedavi gibi yeni tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Bir hasta için bu tedavi şekillerinden birinin ya da birkaçının uygulanması gerekebilmektedir.

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi bu türünde de erken teşhisin hayat kurtarabileceği gerçeğini unutmayın ve muayeneden korkmayın.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Kolorektal Kanser

KOLOREKTAL KANSERLER (Kalın Bağırsak Kanserleri) - lÖSANTE

Kolon (Bağırsak) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri - Memorial

Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser): Belirtileri, Teşhisi 

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