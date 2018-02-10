Konjonktivit Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Konjonktivit genellikle bir göz veya iki gözde ortaya çıkabiliyor. Tabi bu durumda gözdeki damarların belirginleşip,kalınlaşması şeklinde gözlerde kanlanmalar, Çapaklanmalar, yanma , batma tarzında, şikayetler oluşuyor. Sebepleri arasında; bakteriyal veya bulaşıcı tarzında, alerji tarzında olarak değerlendirebiliriz. Konjonktiva tedavisinin hiç bir zaman geciktirilmemesi gerekiyor. ayrıca bir hususu daha özellikle belirtmek istiyorum. Konjonktivit hastalıklarında, gözde kızarıklık olur. Malesek gözün tüm hastalıklarında, Gözde kanlanma ve kızarıklık oluyor. Özellikle önemli hastalıkların başında üveyit ve göz tansiyonu Glokom hastalıkları gibi karışabiliyor. Onun için göz kanlanması olduğu zaman mutlaka göz hekimi tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Çünkü gecikmeli durumlarda diğer önemli hastalıklar atlanmış oluyor ve eczaneden veya farklı yerden ilaç edinerek tedavi edilmeye kalkılmaması lazım.

Konjonktivit tedavisinde tabi ki biz tanıyı muayene edildikten sonra hastanın, göz hekimi muayenesi sonrasında, antibiyotik gibi ilaçlarla kısa sürede tedavi ediliyor. özellikle bulaşmaması için, ki çoğu zaman bunlar bulaşıcıdır, hastalarımıza tavsiyelerde bulunuyoruz. Konjonktivit genellikle bakteriyal ve viral göz nezlesi tarzında, veya alerjik sebeplerden kaynaklanabiliyor. bunların herhangi bir durumunda yine tedavisi farklılık gösterebiliyor. dolayısıyla konjonktiviti basit bir hastalık olarak değerlendirmemek lazım. Özellikle başta da vurguladım. Kesinlikle gözün birçok hastalığında göz kızarmış olarak karşımıza çıkıyor ancak muayeneyle, dikkatli ve özel inceleme sonucunda tedavi edilmemiz gereken bir hastalıktır.

Kaynak: http://realage.com.tr/post/konjonktivit-nedir-tedavisi-nasil-yapilir