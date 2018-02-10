banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829
Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!
Patlayan su borusu her şeyi...
Taksim’de korkutan yangın!
Taksim’de korkutan yangın!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!
İDO ve BUDO seferleri iptal...

Konjonktivit Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Konjonktivit, konjonktiva ince ve şeffaf bir zar göz kapaklarımızın iç kısmını ve sklera denen gözün beyaz kısmın üzerini örten ince ve şeffaf bir zardır. bunun iltihaplanmasını konjonktivit olarak adlandırıyoruz.

Konjonktivit Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Konjonktivit, konjonktiva ince ve şeffaf bir zar göz kapaklarımızın iç kısmını ve sklera denen gözün beyaz kısmın üzerini örten ince ve şeffaf bir zardır. bunun iltihaplanmasını konjonktivit olarak adlandırıyoruz.

10 Şubat 2018 Cumartesi 13:38
Konjonktivit Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Konjonktivit genellikle bir göz veya iki gözde ortaya çıkabiliyor. Tabi bu durumda gözdeki damarların belirginleşip,kalınlaşması şeklinde gözlerde kanlanmalar, Çapaklanmalar, yanma , batma tarzında, şikayetler oluşuyor. Sebepleri arasında; bakteriyal  veya bulaşıcı tarzında, alerji tarzında olarak değerlendirebiliriz. Konjonktiva tedavisinin hiç bir zaman geciktirilmemesi gerekiyor. ayrıca bir hususu daha özellikle belirtmek istiyorum. Konjonktivit hastalıklarında, gözde kızarıklık olur. Malesek gözün tüm hastalıklarında, Gözde kanlanma ve kızarıklık oluyor. Özellikle önemli hastalıkların başında üveyit ve göz tansiyonu Glokom hastalıkları gibi karışabiliyor. Onun için göz kanlanması olduğu zaman mutlaka göz hekimi tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Çünkü gecikmeli durumlarda diğer önemli hastalıklar atlanmış oluyor ve eczaneden veya farklı yerden ilaç edinerek tedavi edilmeye kalkılmaması lazım.

 Konjonktivit tedavisinde tabi ki biz tanıyı muayene edildikten sonra hastanın, göz hekimi muayenesi sonrasında, antibiyotik gibi ilaçlarla kısa sürede tedavi ediliyor. özellikle bulaşmaması için, ki çoğu zaman bunlar bulaşıcıdır, hastalarımıza tavsiyelerde bulunuyoruz. Konjonktivit genellikle bakteriyal ve   viral göz nezlesi tarzında, veya alerjik sebeplerden kaynaklanabiliyor. bunların herhangi bir durumunda yine tedavisi farklılık gösterebiliyor. dolayısıyla konjonktiviti basit bir hastalık olarak değerlendirmemek lazım. Özellikle başta da vurguladım. Kesinlikle gözün birçok hastalığında göz kızarmış olarak karşımıza çıkıyor ancak muayeneyle, dikkatli ve özel inceleme sonucunda tedavi edilmemiz gereken bir hastalıktır.

Kaynak: http://realage.com.tr/post/konjonktivit-nedir-tedavisi-nasil-yapilir

Anahtar Kelimeler:
Konjonktivit NedirKonjonktivit Tedavisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göz Yorgunluğu Neden Olur ?
Göz Yorgunluğu Neden Olur ?
Rop Muayenesi
Rop Muayenesi
Jojoba Yağının Cilt ve Saç için İnanılmaz 7 Faydası
Jojoba Yağının Cilt ve Saç için İnanılmaz 7 Faydası

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim