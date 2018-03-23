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Lenf Kanseri Belirtileri

Lenf kanserinde sıkça görülen belirtilerden biri ağrısız bezelerdir. Bu ağrısız bezeler lenf bezlerinde oluşmakta, kişiye ağrı vermemekte genellikle çapı 1 cm’den fazla olan düğüm şeklinde şişliklerdir. Bakıldığında fark edilme olasılıkları çok yüksektir. Lenf kanseri belirtileri arasında yer alan bu ağrısız bezeler genellikle boyunda, koltuk altında veya kasık bölgesinde çıkmaktadırlar.

Lenf Kanseri Belirtileri

Lenf kanserinde sıkça görülen belirtilerden biri ağrısız bezelerdir. Bu ağrısız bezeler lenf bezlerinde oluşmakta, kişiye ağrı vermemekte genellikle çapı 1 cm’den fazla olan düğüm şeklinde şişliklerdir. Bakıldığında fark edilme olasılıkları çok yüksektir. Lenf kanseri belirtileri arasında yer alan bu ağrısız bezeler genellikle boyunda, koltuk altında veya kasık bölgesinde çıkmaktadırlar.

23 Mart 2018 Cuma 10:57
Lenf Kanseri Belirtileri

Dediğimiz gibi lenf bezleri, vücutta ağrıya neden olmazlar fakat boyutları da giderek artar. Şunu da unutmamak gerekir ki lenf düğümleri şişmesi sıkça görülen bir durumdur. Bunun sebebi lenfoma olmayabilir. Bu şişliklerin nedeni genellikle enfeksiyondur. Zaten şişen bu düğümler, bir süre sonra iyileşince inecektir.

Lenf Kanseri Belirtiler

Lenf kanseri belirtileri, genellikle ağrısız oluşan bezelerle fark edilmektedir. Fakat lenf kanserinin farklı belirtileri de vardır.

  • Sebebi bilinmeyen ateş ve vücut sıcaklığının sebepsiz 38 derecenin üzerine çıkması
  • Yüksek ateşten kaynaklı gece terlemeleri
  • Kilo kaybetmeye başlamak ve 6 ay içerisinde aşırı kilo kaybı
  • Sürekli yorgunluk ve halsizlik

Lenf kanserinin bunun gibi belirtileri vardır ve bu belirtileri biraz daha açarsak durumu daha net ve açık bir şekilde özetleyebiliriz. Öncelikle lenf kanseri diyafram üstü lenf bezlerini tutmaktadır ve zaman içerisinde karaciğer, dalak, beyin ve akciğer gibi organlara da yayılabilir. En sık tutulum genellikle boyun ve göğüs bölgesinde olduğu için hasta kuru öksürük, göğüste baskı, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk hisseder. Lenf kanseri belirtileri nelerdir diye soruyorsanız bunun dışında gece terlemelerinin de lenf kanseri belirtisi olduğunu bilmelisiniz. Özellikle 38 derece üstü ateş, yoğun gece terlemesi hastalığın bütün vücudu ilgilendiren sistemik belirtilerindendir. Lenf kanseri, lenf nodlarının baskısına bağlı olarak bronşların tıkanmasına neden olabilir ve bu yüzden hastayı zatürre edebilir.

Lenf kanserinin bir diğer bilinen belirtisi ise kilo kaybının oluşmasıdır. Kişi altı ay içinde vücut ağırlığının yüzde 10′undan fazlasını kaybedebilir. Bağışıklık sisteminin kaybedilmesinden dolayı vücut kendini toparlayamamaktadır. Bu yüzden bağışıklığın düşmesi sonucu tedavi altındaki hastalarda toksoplazmada çeşitli mantar ve virüs enfensiyonlarında artış yaratmaktadır. Bu sebeplerden dolayı metastazın oluşumunun önün geçmek gereklidir. Özellikle erken tanı ile lenf kanseri teşhisi konduğu andan itibaren yayılmanın önüne geçebilmek için lenf kanseri tedavisi süreci başlamalıdır. Tedavi süreci zorlu olmayan bu hastalıktan kurtulmak için mutlaka erken tanı şarttır.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Lenf Kanseri (Lenfoma) - Acıbadem

Lenf Kanseri, Lenfoma Belirtileri ve Tedavisi - Sağlık Rehberi - Memorial

Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi – Kanseroloji

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Son Güncelleme: 23.03.2018 12:52
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