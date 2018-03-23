Lifli Gıdalar Kolon Kanserinden Koruyor ( Bağırsak Kanseri )

Doruk Tıp Merkezi’nin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nejat Gülgör, Kolon Kanserinden korunma yolları hakkında bilgi verdi. Gülgör, Kalın Bağırsak (kolon) kanserlerinin bağırsak ve mide sisteminde en sık görülmekte olan kanserler arasında olduğunu belirtti. Tahminlere göre her 18 kişiden birinde kolon kanserine yakalanma riski bulunmaktadır.

Peki, ama Kolon Kanseri Nedir? Kolon Kanseri ismi verilmiş olan ve kalın barsakta gelişen poliplerin sebep olduğu bir kanser türüdür. Kolon kanserinin sebebi tam olarak bilinmemek ile birlikte, bazı risk faktörleri olduğunun altını çizen Gülgör, ayrıca sanayileşmiş ülkelerde Kalın bağırsak kanserinin çok daha sık görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Yağlı, posa içermeyen ve yüksek kalorili gıdalarla beslenmek risk oranını arttırmaktadır. Lifli gıdaların tüketilmesi, bağırsaktaki zehirli maddeleri seyreltmekte ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltmakta önemli bir rol üstlenmektedir. Aynı zamanda brokoli gibi sebzelerde de kanserojenleri yok eden bazı maddeler bulunduğundan dolayı koruyucu oldukları ileri sürülmektedir.

Kolon kanserinden korunmak adına etkili olan lifli gıdalar nelerdir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Gülgör, lifli gıdalar hakkında; meyve, sebze ve tüm bakliyatlar da yer alan doğal liftlerin kalın bağırsakta mayalanarak, kalsiyum gibi önemli minerallerin vücudumuzda emilimine yardımcı olduklarını söylüyor.

Kolon Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kolon kanseri evreleri arasında yer alan başlangıç evresinde karında dolgunluk hissi, iştah kaybı, hafif ağrı, kilo kaybı, ishal ve çabuk yorulma ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kolon kanseri belirtileri arasında kabızlık ta olabilmektedir. Kullanılan kabızlık ilaçlarına rağmen kabızlık eğer devam ediyorsa, bu evrede bağırsak henüz daralmamış olabileceğinden hemen bağırsak kanseri tanısı koymak doğru olmaz. Fakat bu tip şikâyetleri olan hastanın mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Erken tanı diğer kanser türlerinde olduğu gibi Kolon Kanserinde de son derece önemlidir.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Kolon (Bağırsak) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri - Memorial

Kolon Kanseri - Kanser Hastanesi - Medical Park

Kolon Kanserinin En Belirgin Belirtileri Nelerdir