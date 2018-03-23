Lösemi Kanseri ( Kan Kanseri )

Lösemi kanseri nedir?

Lösemi kanseri; özellikle kan hücrelerinde ki lökositlerin normalin üzerinde çoğalması sonucu kendini gösteren bir kanser türü olmuştur. Hücre tipine göre kan kanserinin; lenfoit, myeloit gibi ve hastalığın süresine göre; had ve müzmin şeklinde lösemi çeşitleri mevcuttur.

Lösemi kanseri türlerinden bazıları daha hızlı ve kötü bir gidişat göstermektedir. Lösemi tipleri, çocukluk çağında diğer kanser tiplerine göre çok daha sık görülmektedir.

(Kan Kanseri) Lösemi Kanseri Belirtileri

Erken dönemde ki belirtiler çoğu zaman gözden kaçabilmektedir. Çünkü bu dönem içerisindeki şikâyetler nezle ya da diğer sık gözlenen hastalık şikayetleri ile benzerlik göstermektedir.

Lösemi Belirtilerinden bazıları;

Halsizlik, ateş, kemik ve eklemlerde ağrılar, deride kızarıklıklar, baş ağrısı,

Lenf düğümlerinde şişlikler,

Lenf bezlerinde büyüme,

Sebebi bilinmeyen kilo kaybı,

Sık aralıklar ile iltihap kapma ve enfeksiyona yakalanma,

Dişeti ve burun kanamaları,

Aşırı zayıflama,

Karaciğer ya da dalakta büyüme ve karında şişkinlik hissi,

Ciltte sık sık çürüklerin oluşması ya da kesiklerin çok güç durmasıdır.

Ayrıca yayıldığı organlara ait göstermiş olduğu belirtiler arasında da, örneğin; baş ağrısı, karın ağrısı, kusma ve görme bozuklukları önem taşımaktadır. Bu yakınmalar ile müracaat etmiş olan hastalara, çocuk hematoloji (kan hastalıkları) uzmanları tarafından yapılan muayene sonucunda çoğunlukla dalak büyümesi ve karaciğer, lenf bezlerinde genişleme ile kanama bulguları tespit edilir. Yapılan kemik iliği, kan, hücre tipini belirleme ve genetik tetkikler sonucunda kesin tanısı konulur. Tanı esnasında yapılmış olan ayrıntılı testler çoğunlukla lösemi tiplerini ve tedavi prensiplerini belirlemede yardımcı olmaktadır.

Lösemi tedavisi son derece zor, uzun ve pahalıdır. Lösemi tanısı konan vakalara haftada ve ayda bir damardan verilmek üzere çok sayıda ilaç ve kimyasal tedavi yani kemoterapi tedavisi uygulanır. Yaklaşık 3 yıl kadar sürecek bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi sonucunda % 70 ile %85 oranında tamamen iyileşme gerçekleşir. Sadece % 5 oranındaki uygun durumlarda ve bazı vakalarda kemik iliği naklide yapılabilmektedir.

Hastaların ve hasta ailelerinin hastalık ile ilgili bilgilendirilmesi, löseminin umutsuz olmadığının, tersine moral desteği ve iyi bir tedavi yöntemi ile iyileşmenin gerçekleştirilebileceğinin açıklanması tedavinin en önemli basamağıdır. Çünkü iyi bir tedavi sonucunda, lösemide % 85’lere varan oranlarda iyileşme sağlandığı görülmektedir.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Lösemi Belirtileri ve Tedavisi - Sağlık Rehberi - Memorial

Kan Kanseri (Lösemi) - Kanser Daire Başkanlığı

Kronik Lenfositer Lösemi (KLL) - llmbir