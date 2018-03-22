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Meme Kanseri Erken Teşhis

Son yıllarda artış gösteren meme kanseri kadınların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Uzmanlar bu konuda araştırmalara devam ederken bir yanda da uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor.

Meme Kanseri Erken Teşhis

Son yıllarda artış gösteren meme kanseri kadınların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Uzmanlar bu konuda araştırmalara devam ederken bir yanda da uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor.

22 Mart 2018 Perşembe 23:12
Meme Kanseri Erken Teşhis

Kadınlarda en sık görülen kanser hastalıklarının başında gelen meme kanserini, aşırı stres ve sıkıntı tekliyor. Her 8 kadından biri hayatında meme kanseri riski ile karşı karşıya kalıyor ve bu hastalıkta etken tanı ve teşhis çok önemli. Eğer meme kanseri erken dönemde teşhis edilirse yüzde 96 oranında başarılı bir tedavi süreci yaşanıyor.  Doktorlar bunun için meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntemin erken teşhis ve tanı olduğunu belirtiyor.

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri memedeki hücrelerin düzensiz bir şekilde ve kontrolsüz bir yapıda çoğalması olarak tanımlanır. Her kadında meme kanseri riski vardır. Hücrelerdeki bu bozulma genlerle alakalı olabildiği gibi meme kanserini tetikleyen faktörler arasında;

  1. Ailede böyle bir hastalığın yaşanması
  2. 12 yaşından önce adet görülmesi
  3. Geç menopoza girilmesi
  4. Radyona maruz kalmak
  5. 30 yaşından sonra hamile kalmak

Meme kanserinin günümüzde tedavi mümkün ancak her zaman dile getirildiği gibi erken teşhis ve tedavi oldukça önemli. Bu konuda kadınların bilinçli davranması ölüm oranlarını düşürmüştür. Uzman doktorlar; her kadının düzenli bir şekilde en azından ayda bir kendi kendilerine el ile yapılan muayene meme kanserini fark etmede oldukça önemli.  Meme de fark edilen düzensiz bir gelişme şüphesi ile karşılaşıldığında uzmana görünmekte fayda var.  Bu muayeneye ek olarak yılda bir kere mamografi çekilmesi en iyi koruyucu yöntemdir.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler


Meme Kanserinde Erken Tanı 

Meme Kanserinde Erken Teşhis

Erken teşhis ile meme kanserinden tamamen kurtulabilirsiniz

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