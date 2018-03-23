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Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri özellikle erkeklerin en çok maruz kaldığı kanser türlerinden biridir. Yakın zamanlarda kadınların da artık mesane kanseri yakalandığı üzerine bazı açıklamalar yapılmaktadır. Özellikle sigara kullanımı mesane kanserini daha da tetiklemektedir. Mesane kanseri belirtileri, kişinin biran önce tedavi edilmesi gerektiğinin göstergesidir. Erken teşhisle özellikle artık idrarda kan bulunması ile mesane kanseri tedavisi başlamalı ve bazı yöntemlerin uygulanması gerekmektedir.

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri özellikle erkeklerin en çok maruz kaldığı kanser türlerinden biridir. Yakın zamanlarda kadınların da artık mesane kanseri yakalandığı üzerine bazı açıklamalar yapılmaktadır. Özellikle sigara kullanımı mesane kanserini daha da tetiklemektedir. Mesane kanseri belirtileri, kişinin biran önce tedavi edilmesi gerektiğinin göstergesidir. Erken teşhisle özellikle artık idrarda kan bulunması ile mesane kanseri tedavisi başlamalı ve bazı yöntemlerin uygulanması gerekmektedir.

23 Mart 2018 Cuma 15:13
Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri teşhisi için ilk testlerden biri sitolojidir. Mesanede eğer tümör varsa, bu durum sistoskopi ile araştırılacaktır. Bu yöntemde sistoskop denilen özel bir alet kullanılmaktadır. Bu alet cinsel organdan girilerek mesane göz ile değerlendirilmektedir. Tümör eğer görülürse patolojik inceleme için parça alınacaktır.

Bundan sonraki durumda mesane kanseri evreleri de ortaya konur. İleri evrede olan mesane kanseri hastasının tedavi şekli de buna göre belirlenmektedir.

Bundan sonra tüm kanser türlerinde olduğu gibi hastalığın evresi, hastanın genel sağlık durumuna göre ya cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler mesane kanserinin tedavisi için kullanılacaktır. Mesane duvarında derinleşmiş olan mesane tümörü için TUR diye adlandırılan  operasyon kesinlikle tedavi sağlayamayacaktır bu yüzden hastaya radyoterapi, yani ışın tedavisi uygulanmalıdır. Bunun dışında radikal sistektomi adı verilen bir yöntem de mesane tedavisinde kullanılmaktadır. Bu yöntemle de bölgesel lenf bezleri ve mesanenin olduğu gibi parçalanmadan çıkartılması ve bağırsaklardan alınan parçalarla mesaneye bağlanan idrar yolları, yeni mesanenin anüse, cilde ya da eski idrar kanalına bağlanması yöntemidir.

Eğer yüzeysel bir mesane kanseri tedavisi uygulanıyorsa bu yöntem, genellikle sadece tümörün alınması şeklinde yapılmaktadır. Bunun için de mesane kanseri ameliyatıolmak gerekmez, çünkü cerrah, tümörü bir sistoskop aracılığıyla alacaktır. Tümör alındıktan sonra her 3 ile 6 ayda bir sistoskopik değerlendirilmeler yapılmaktadır. Bu da kanserin yeniden oluşup oluşmadığını belirlemek için yapılmaktadır. Eğer metastaz oluşmuşsa yani yayılma varsa mesanenin kendisinin aynı zamanda erkeklerde de prostat bezinin alınması gerekmektedir. Kadınlarda varsa bu durum, yumurtalıkların, rahmin ve vajinanın bir kısmının alınması gerekmektedir.

Mesanedeki tümör küçükse ve mesaneyi kaplamamışsa kesinlikle iyileşme durumu çok yüksektir. Mesane kanseri yaşam süresi olarak şunlar söylenebilir. Bu türden mesane kanseri olan insanların yaklaşık %50si ile 70i arasında kalan kısmı üç yıllık bir süre içerisinde iyileşme göstermektedirler. Bunun dışında mesane kanseri tedavisinde bazı bitkisel yollarda kullanılmaktadır. Mesane kanseri bitkisel tedavisi kişilere farklı bir alternatif yolu bırakmaktadır. Özellikle mesane kanseri bitkisel tedavi, son yıllarda diğer kanser türlerinde olduğu gibi çok konuşulmakta ve uygulanmaktadır. Bitkisel her şeyi değerlendirip kullandığımız şu dönemde, kişilere o da bir alternatif oluşturabilir.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Mesane (İdrar Kesesi) Kanseri Nedir? Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Mesane Kanseri - Türkiye Kanserle Savaş Vakfı

Mesane Kanseri - Prof. Dr. Tibet Erdoğru

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Son Güncelleme: 23.03.2018 15:25
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