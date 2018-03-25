Mide Kanseri Riskini Arttıran Faktörler

Ünlü Onkoloji uzmanı Erkan Topuz bu konuyla alakalı bazı tavsiyelerde bulunuyor bize. Bunların başında yemeği yavaş yemek geliyor. Çünkü hızla yenmiş bir gıda, mideye direkt ulaşırsa sindirilmemiş oluyor ve kanser için hazırlayıcı bir etmen olabiliyor.

Prof. Topuz mutlaka yemekleri sıcak yemekten kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Yiyecekleri ılık olarak tüketmek en iyisi. Çünkü sıcak yemekler ağız içi kanserlere, dolaylı olarak mide kanserlerine neden olabiliyor. Yemek kısık ateşte pişirilmediği sürece gliko toksin maddeleri oluşur bu da mide kanserinin oluşmasına neden olur.

Hızlı ve Sıcak Yemek Mide Kanseri Riskini 5 Kat Daha Arttırıyor.

Türkiye’de en sık görülen rahatsızlıkların başında gastrit ve ülser gelmektedir. Hızlı yemek yemek bu gibi problemlere yol açtığı gibi kanser riskini de 5 kat arttırıyor. Yemekleri çok sıcak şekilde tüketmek de kansere yakalanma riskini 3.3 kat arttırıyor. Bunun yanı sıra yemekleri tuzlu yemek, tadına bakmadan tuz eklemek mide kanserine yakalanma riskini 4.2 kat arttırmaktadır.

Kanser riskini arttıran besinler arasında tuzlu ayran, tuzlu çekirdek, tuzlu tere yağı, turşu gibi besinlerin olduğunu söylemek mümkün. Özellikle her gün içilen 1 bardak tuzlu ayran mide kanseri riskini 1.8, tuzlu tereyağının 1.5 kat, tuzlu çekirdeğin 1,3 kat, turşunun ise 7 kat arttıracağı söyleniyor. Bu besinlerin yanına bir de hazır çorbalar ve ve bulyonlar eklendiğinde durum daha da kötüleşiyor.

Sık şekilde et tüketimi, şekerli gıdalar, gazlı içecekler de mide kanseri riskini kat kat arttırıyor. Bu yüzden mide kanserinden korunma adına yeşil sebzeler ve soğan, sarımsak günde en az bir kez tüketilmeli.

Mide kanserinin bu kadar yaygınlaşması nedeniyle bazı önlemler alınması gerektiğini unutmayalım. Örneğin, bilinçsiz bir şekilde kullanılan konserveler, meyve sularına dikkat etmek gerekli. Çünkü bunların içine konulan katkı maddeleri çok fazla. Bunun yanı sıra mutfakta da dikkat edeceğimiz şeyler var. Izgaraların çelik olmasına, cam bardak kullanımına, toprak güveç kullanacaksak sırsız olan güveçleri kullanmak önemli.

Bu gibi şeylere dikkat edildiği sürece mide kanseri riskini azaltmış olacağız. Kansere yakalanma oranının bu kadar yoğun olduğu yüzyılımızda bazı şeylere dikkat etmek gerektiğini unutmamalıyız.