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Multiple Miyelom Kanseri

Kanser türleri arasında yer alan Multipl miyeloma, plazma hücreleri denen bir beyaz kan hücresi türünü etkilemektedir. Multipl miyeloma’yı anlamak için özellikle plazma hücrelerini ve normal hücreleri tanımak gerekmektedir.

Multiple Miyelom Kanseri

Kanser türleri arasında yer alan Multipl miyeloma, plazma hücreleri denen bir beyaz kan hücresi türünü etkilemektedir. Multipl miyeloma’yı anlamak için özellikle plazma hücrelerini ve normal hücreleri tanımak gerekmektedir.

22 Mart 2018 Perşembe 23:04
Multiple Miyelom Kanseri

Finlandiyalı bilim adamları, kanser çeşitleri arasında kadınlarda sıklık ile görülmekte olan iyi huylu rahim tümörlerine neyin sebep olduğunu tespit etti. Bu tespit, tıp dünyası adına önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

Finlandiyalı bilim adamları, iyi huylu rahim tümörlerine “miyom” olarak adlandırılan genetik

Kanser Türleri

mutasyonun yol açtığını açıkladı. Helsinki Üniversetisi’nden Lauri Altonen başkanlığındaki araştırmayı yapan ekip çalışmalarının sonucunu “Science” adlı ünlü tıp dergisinde yayımlamış oldu.

Altonen, ekibinin elde etmiş olduğu sonuç doğrultusunda “ elde edilen sonuç miyomların nasıl oluştuğunu anlamak için büyük bir adım olmuştur, ancak etkili bir kanser tedavisi yöntemi geliştirilebilmesi için henüz çok erken” şeklinde konuşma yaptı.

Multiple miyelomanın belirtileri, hastalığın ne kadar ilerlemiş olmasına bağlı olarak değişmektedir. Hastalığın erken dönemleri içerisinde, herhangi bir belirti olmayabilmektedir. Multiple Miyelom kanser belirtileri sıklıkla sırtta ve kaburgalarda kemik ağrısı biçiminde başlamaktadır. Hastalarda kemik kırıkları, güçsüzlük, kilo kaybı, yorgunluk, yineleyen enfeksiyonlar görülebilmektedir.

Multiple Miyelom Kanseri hastalığının ilerlediği zamanlarda; bulantı, kabızlık, idrar sorunları, kusma, ayaklarda güçsüzlük ve uyuşukluk görülmektedir. Bunlar multiple miyelomanın kesin işaretleri olmamakla birlikte, diğer tıbbi sorunlara da bağlı olabilmektedir. Bu belirtiler oluştuğu takdirde belirtilerin neye bağlı olduğuna doktor karar vereceğinden kişinin bir hekime görünmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Multipl Miyelom - Türk Hematoloji Derneği

Multipl Miyelom Hastalığına Dikkat!

Multipl Miyelom (MM) - llmbir

Multiplmiyelom 'da umut vaat eden yeni tedaviler

Son Güncelleme: 22.03.2018 23:29
Anahtar Kelimeler:
Multiple Miyelom KanseriKanserKanser TürleriMultipl MiyelomaKanser çeşitleriKanser Tedavisi
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