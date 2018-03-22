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Over Kanseri ( yumurtalık over kanseri )

Over kanseri yumurtalık over kanseri olarak bilinmekte olup, kadınlarda görülen kanser türleri arasında en sık olanlardan biridir. Yumurtalık kanserine yakalanmış olan kadınlarda beş yıllık yaşam oranı %30 dur. Kanserin belirli bir bölgede sınırlı olması halinde ise hastaların çoğu beş yıldan daha fazla yaşamaktadır.

Over Kanseri ( yumurtalık over kanseri )

Over kanseri yumurtalık over kanseri olarak bilinmekte olup, kadınlarda görülen kanser türleri arasında en sık olanlardan biridir. Yumurtalık kanserine yakalanmış olan kadınlarda beş yıllık yaşam oranı %30 dur. Kanserin belirli bir bölgede sınırlı olması halinde ise hastaların çoğu beş yıldan daha fazla yaşamaktadır.

22 Mart 2018 Perşembe 23:23
Over Kanseri ( yumurtalık over kanseri )

Her yaşta ortaya çıkabilen bir kanser türü olan yumurtalık kanseri sıklıkla 45’li yaşlardan sonra görülmektedir. Özellikle menopozdan sonra bu hastalığın görülme olasılığı dahada fazlalaşmaktadır.

Over kanseri belirtilerinin kesin bir belirtisi olmadığından genelde geç evrelerinde hastanın teşhisi konulmaktadır. Bu sebep ile jinekolojik kanserler içinde over kisti en ölümcül olanıdır.

Yumurtalık Kanseri Tedavisi

Kesin belirtileri olmasa da; hazımsızlık, kabızlık, bulantı, şişkinlik, ödem ve karında ağrı gibi herkeste olabilecek belirtiler dikkat çekici olabilmektedir. Kesin tanı için Medikal Onkolog Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, laparoskopi ile karın bölgesinin cerrahi yöntemler ile incelenmesinin şart olduğunu belirtiyor. Bu sebep ile uzmanlar, yumurtalık kanserleri over kanserinden korunmak amacı ile yıllık jinekolojik muayene yapılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca over kanserinin rutin tarama testleri ile tespit edilmesinin mümkün olmadığını da ekliyorlar.

Over Kisti

Yumurtalık kanseri tedavisinde iyi bir cerrahi şarttır. Over kanseri kemoterapiye oldukça iyi cevap verdiği gözlenmektedir ancak tek başına kemoterapi, hastalığı şifaya kavuşturmak için yeterli olmamaktadır. Over kisti tedavisinde ilk olarak çok iyi bir cerrahi müdahalenin yapılması püf noktadır. Cerrahi müdahalenin de özellikle jinekolog onkolog hekimlerin yapması gerekmektedir. Aynı zamanda cerrahi doğru evreleme için de oldukça önemlidir.

Kemoterapi seçiminde hasta ve hekim iletişiminin iyi olması çok önemlidir. Bilinçli hasta ve hasta yakınlarının olması da hastalığın tedavi aşamasında avantaj sağlayan bir diğer etkendir. Hekimlerin tedavi ile ilgili seçenekleri sunarken, faydalarıyla ve yan etkileriyle ilgili tüm alternatifleri hastaya mutlaka anlatması gerekir. Bu sebep ile tekrarlamak ve altını çizmek gerekirse; kemoterapi seçiminde hasta ve hekim arasında ki iletişim çok ama çok büyük önemli kazanmaktadır.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler


Yumurtalık (Over) Kanseri 

Yumurtalık (Over) Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Over (Yumurtalık) Kanseri

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