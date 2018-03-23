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Özafagus Kanseri

Özafagus nedir diye soracak olursanız; Özafagus yiyecek ve içeceği boğazdan mideye taşıyan kas yapısında bir borudur. 25 ile30 cm uzunluğunda olmak ile birlikte kanser tüm uzunluğu boyunca herhangi bir yerinde gelişebilmektedir.

Özafagus Kanseri

Özafagus nedir diye soracak olursanız; Özafagus yiyecek ve içeceği boğazdan mideye taşıyan kas yapısında bir borudur. 25 ile30 cm uzunluğunda olmak ile birlikte kanser tüm uzunluğu boyunca herhangi bir yerinde gelişebilmektedir.

23 Mart 2018 Cuma 00:42
Özafagus Kanseri

Özafagus kanseri evreleri iki tanedir.

Bunlar;

  • Skuamöz hücreli kanser ve
  • Adenekarsinoma kanser türüdür.

Ancak her iki tipi de tedavi edilebilecek kanser türü olup, tedavi şekilleri de aynıdır.

Özafagus kanseri için kimler risk altındadır?

Özafagus kanserinin nedenleri henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, yapılan çalışmalar sonucunda şu faktörlerin kanser riskini daha fazla arttırabileceği ortaya çıkmıştır.

  • Yaş: özafagus kanseri daha çok 60 yaş üstünde görülmektedir.
  • Cinsiyet: Erkekler de kadınlara oranla daha fazla risk vardır.
  • Sigara: Sigara içenler ya da tütün ürünlerini kullananlar yüksek risk altındadır.
  • Alkol: Uzun süredir içen kişilerde özafagus kanseri riski artar. Hem alkol hem de sigara içen kişiler çok daha büyük risk altındadır.
  • Şişmanlık ve aşırı kilo: Bu kişilerde de özafagus kanseri riski daha yüksektir.

Özafagus kanseri belirtileri ve bulguları;

Esas bulgusu; darlık hissi ile birlikte yutma güçlüğü şeklinde olmaktadır. Ancak diğer bulgular arasında;

  • Açıklanamayan kilo kaybı,
  • Ses kısıklığı ya da ciddi öksürük
  • Yiyeceğin özafagusun ilerlemesi ile birlikte basınç veya yanma hissi şeklinde algılanan boğaz ağrısı,
  • Devamlı hıçkırık veya kusma

Özafagus kanserinin tanısını koyabilmek için en sık kullanıla testler;

  • Bilgisayarlı testler (BT,CT) 3 boyutlu gelişmiş bir X – ışınıdır; bu test yöntemi ile özafagus duvarının daha derin bir görünümünün elde edilmesi sağlanmış olur. Endoskopik ultrason ve sese dalgaları kullanılmaktadır.
  • Laparoskopi, bu yöntemle de, cerrah hastalığın yaygınlığı değerlendirilir.  Karın içine sokularak inceleme yapılmaktadır.

Özofagus Kanseri tedavisi:

Özofagus Kanserinin tedavi aşamasında, hastanın sağlık durumu ve kanserin tedaviye ne kadar uygun olduğu önem arz etmektedir. Birlikte ya da ayrı ayrı kullanılabilen 3 esas tedavi şekli mevcuttur.

Aralarında en çok kullanılan yöntem cerrahi yöntemdir. Bu yöntem ile tümör, özafagusun tutulan kısmı ve çevredeki lenf nodları çıkartılmaktadır.

Bir diğer tedavi yöntemi de Radyasyon tedavisidir. Radyasyon tedavisinde de kanser hücrelerini tahrip etmek amacı ile özel yüksek enerji dalgaları kullanılmaktadır.

Kemoterapide yönteminde ise, tümör hücrelerini öldürmek için çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.

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Özofagus Kanseri Nedir?

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3 soruda “Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri


 

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